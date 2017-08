Filhote de tamanduá é resgatado pela PRF após mãe ser atropelada

Policiais rodoviários federais com filhote de tamanduá / Divulgação/PRF

Na madrugada desta quarta-feira (9) em Miranda, policiais rodoviários federais retornavam de uma Operação quando observaram um tamanduá morto atropelado no acostamento da BR-262. Para evitar acidentes com o animal já morto, os policiais optaram por tirá-lo do local.

Ao se aproximar observaram se tratar de uma fêmea e com ela estava um filhote vivo. A equipe então, retirou a mãe do acostamento e resgatou o filhote.

A equipe seguiu para a Polícia Militar Ambiental de Miranda que sugeriu que o animal fosse encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande.

Os policiais retornavam para a capital, encaminharam o filhote para a PMA, que deixará aos cuidados só CRAS.

