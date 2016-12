Abertas vagas para profissionais da área Florestal em Água Clara

A Fibria, líder mundial na produção de celulose de eucalipto, realizou as contratações dos primeiros profissionais na área Florestal no município de Água Clara. O time faz parte da primeira turma do curso de Mecânico de Máquinas Florestais, oferecido pela empresa em parceria com o Senai de Três Lagoas por meio do Programa de Qualificação Profissional.

Os profissionais receberam 380 horas de treinamento teórico e prático, e já iniciaram suas atividades nas florestas da Fibria em Água Clara. Foram contratados 29 profissionais. A integração foi realizada na última segunda-feira (12), na sede do Senai, e contou com a presença de representantes da Fibria.

“O Programa de Qualificação Profissional está formando profissionais de alta performance, que estarão preparados para atender a demanda da Fibria, e também de outros mercados de trabalho. Esse é o legado social que o Projeto Horizonte 2, construção da segunda linha de produção de celulose na unidade da Fibria em Três Lagoas, está construindo nas comunidades vizinhas, promovendo o desenvolvimento social e econômico fomentado pela geração de emprego, renda e qualificação profissional”, Arnaldo Milan, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Fibria.

As vagas são destinadas para área Florestal, visando atender a demanda do Projeto Horizonte 2. “Estamos focados para que, no início das operações da nova linha de celulose, previsto para o último trimestre de 2017, a base florestal esteja adequada e equilibrada para sustentar os trabalhos”, afirma o gerente-geral Florestal da Fibria no Mato Grosso do Sul, Tomás Balistiero.

Para os alunos, o momento da contratação foi motivo de comemoração. “No decorrer do curso percebemos que a dedicação e o carinho de todos da Fibria conosco só aumentava. Quando anunciada tão sonhada contratação foi emocionante, e a felicidade contagiava a todos. Fazer parte da família Fibria sempre foi um sonho", diz Leylayne Lonato.

Para Gastão Correa Marcelo, o momento é de felicidade, mas também de dedicação. “É muita satisfação fazer parte de uma empresa que tem preocupação com seus profissionais. Estou muito entusiasmado e feliz, pretendo me dedicar ao máximo nas atividades e não desviar o foco”.

Após o treinamento teórico e prático, e agora com a contratação, há profissionais que já traçam perspectivas. “A minha expectativa é crescer dentro da Fibria e corresponder às expectativas da empresa”, afirma Wellington Samuel Ferreira.

