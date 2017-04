FGV libera biblioteca digital com mais de 10 mil títulos

A Fundação Getúlio Vargas está investindo na modernização do seu Sistema de Bibliotecas, que integra os acervos físicos – nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília – e a nova Biblioteca Digital.

Ao longo de quase dois anos, um conjunto de obras e bases de dados foram reunidas para compor um amplo acervo digital, boa parte dele com acesso aberto e gratuito ao público. Para facilitar ainda mais a busca, entrou no ar a ferramenta Acervo Acadêmico, que permitirá ao usuário encontrar todas as referências sobre o assunto pesquisado, não só na biblioteca digital, mas também nas físicas.

A Biblioteca Digital FGV

Das mais de 320 bases de dados contidas na Biblioteca Digital FG, 121 são abertas ao público gratuitamente. Entre elas estão coleções de leis; dicionários; estatísticas e índices econômicos, financeiros e políticos; anuários; arquivos audiovisuais e vários outros tipos de material de pesquisa.

Também está disponível ao público o repositório digital da instituição, que representa a produção acadêmica da FGV. Este conteúdo é formado por 32 títulos de periódicos e revistas, composto por 1.550 fascículos, e outros documentos, entre teses, artigos, papers e outros materiais produzidos pelas unidades da FGV, nesse último totalizando mais de 10 mil itens. Vale ressaltar a importância histórica deste acervo, já que há edições que datam do ano de 1945.

Aniversário da FGV

De acordo com a professora Marieta de Moraes Ferreira, diretora do Sistema de Bibliotecas FGV, todo este esforço em ampliar o conteúdo digital e oferecê-lo ao público, faz parte das ações comemorativas dos 70 anos da instituição: “A FGV, desde os primeiros anos da sua fundação, assumiu de forma pioneira a missão de formar bibliotecas e bibliotecários, não só no Brasil, mas também na América Latina. Ao longo desse período, ela tem deixado um legado de conhecimento nesta área, que é reconhecido no Brasil e internacionalmente”, afirma Marieta.

Perfil

O perfil da Biblioteca Digital é voltado para as áreas de ensino e pesquisa da FGV – Administração, Economia, Direito, Ciências Sociais, História e, recentemente, Matemática Aplicada – e atende a pesquisadores e alunos de graduação, mestrado e doutorado e interessados nas áreas afins.

O acervo da Biblioteca Digital também inclui outras fontes de pesquisa, que são destinadas apenas à comunidade da Fundação, como mais de 10 mil e-Books de várias editoras, em diversas línguas, e periódicos científicos do portal da Capes.

Acesse agora mesmo o site da Biblioteca Digital FGV e tenha acesso ao conhecimento acadêmico e científico de uma das mais renomadas universidades particulares brasileiras.

