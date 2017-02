FGV Campo Grande investe em ampliação e qualificação da sede

Mesmo com a crise econômica e o cenário de dificuldades enfrentado por diversos setores produtivos no Brasil, há empresas investindo e inovando para se manter competitivas, se diferenciar e crescer. É o caso do Centro de Ensino Empresarial (CEEM), conveniado da Fundação Getulio Vargas (FGV) em Campo Grande, que está promovendo uma reforma geral em sua sede instalada na Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 2034, bairro Centro.

Focada em oferecer ensino executivo de excelência, a escola de negócios recentemente certificada na norma ISO 9001:2008 e avaliada como uma das melhores conveniadas da FGV no país está ampliando e qualificando a sua estrutura física em Campo Grande. Os investimentos estão direcionados para ampliação do tamanho das salas e climatização dos ambientes. Antes com três salas menores, o CEEM passará a contar com quatro amplas salas de aula, sendo três com 80 m² cada e uma com 54 m². As reformas devem ser concluídas até o início das aulas, no final de março.

“Há tempos vínhamos sentindo a limitação de espaço da conveniada de Campo Grande e esses investimentos irão impactar e melhorar significativamente a qualidade dos serviços e a comodidade ofertada aos alunos, buscando sempre entregar um serviço de alta qualidade aliado ao padrão de excelência de ensino da FGV”, pontua o diretor Rodolfo Maggi.

Presente em Campo Grande desde setembro de 2011 com cursos de Pós-Graduação, MBA, programas internacionais e de curta duração, o CEEM FGV é atualmente uma das conveniadas mais importantes da instituição na região Centro-Oeste.

SERVIÇO - Rua Cândido Mariano - 2034- tel (67) 3326-1900 - www.ceem.com.br.

