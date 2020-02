Fevereiro termina com temperaturas batendo na casa dos 35°C

Já a umidade relativa do ar poderá variar entre 30% a 95%, segundo o Inmet - Foto: Arquivo/A Crítica

O sábado (29) deve ser de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos setores norte e bolsão. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também informa que nas demais áreas, as pancadas de chuva aparecem de forma isolada.

O dia será de muito calor em todo o Estado, as temperaturas apresentam máxima de 35°C e mínima de 17°C. Já a umidade relativa do ar poderá variar entre 30% a 95%, segundo o Inmet.

Na Capital, o tempo deve intercalar de parcialmente nublado a claro, e não há possibilidades de chuva. Confira no mapa as condições climáticas para todo o Mato Grosso do Sul.