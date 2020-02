No primeiro dia do mês, Campo Grande amanhece com muita chuva

A temperatura mínima prevista para este dia é de 18°C, e a máxima de 35°C, com tendência a ligeira elevação. Umidade relativa do ar com valores entre 50% e 95% - Foto: Vitor Jubini

O mês de fevereiro que inicia neste sábado (01), promete ser bastante chuvoso em Mato Grosso do Sul com acumulados que variam entre 150 a 200 milímetros. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar nas regiões norte e nordeste do Estado.

Até o dia 8 de fevereiro, áreas de instabilidades irão se formar, dando condição para chuvas em todas as regiões com acumulados que podem atingir até 125 milímetros no período. Entre os dias 8 e 16 de fevereiro, a chuva deve diminuir, principalmente nas regiões pantaneira, central e norte do Estado, com acumulados estimados em até 50 milímetros. As demais áreas podem concentrar o maior volume de chuvas, que podem chegar até 100 milímetros no período.

A análise é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) com base no modelo internacional de meteorologia NCEP/NOAA. Recomenda-se atenção as possíveis condições adversas de tempo que podem ocorrer nos municípios, como chuva forte, ventos fortes e raios que podem ocorrer neste período. Como os volumes estimados são altos, é possível que ocorram alagamentos, enxurradas, causando transtornos à população.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil está sempre alerta e monitorando os municípios.

Previsão do dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê sábado (01.02) de céu nublado com períodos de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Há possibilidade de chuva forte nas regiões oeste e sul do Estado.

A temperatura mínima prevista para este dia é de 18°C, e a máxima de 35°C, com tendência a ligeira elevação. Umidade relativa do ar com valores entre 50% e 95%.

Confira no mapa a previsão para Campo Grande e algumas regiões do Estado.