FETEMS comemora 38 anos com muita formação e luta

A entidade realizará um grande debate com a presença do professor Emir Sader e da aluna paranaense, Ana Júlia.

A FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) comemorou 38 anos no último dia 3 de março e nesta terça-feira (7) realizará a comemoração desta data dando enfoque na luta contra a Reforma da Previdência e votando a participação da categoria na Greve Nacional que se inicia no próximo dia 15.

De acordo com o presidente da FETEMS, Roberto Magno Botareli Cesar, haverá um Seminário pela manhã que debaterá a Reforma da Previdência e a importância de se organizar para os enfrentamentos contra o desmonte do estado brasileiro de direito e uma Assembleia Geral da categoria no período da tarde que votará a participação da Educação de MS na Greve Nacional.

Todas as atividades acontecerão no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, iniciarão às 8h, e contarão com a participação de mais de mil trabalhadores e trabalhadoras em educação de todo o Mato Grosso do Sul.

O Seminário pela manhã conta com a participação de:

Emir Sader - Colunista do 247, um dos principais sociólogos e cientistas políticos brasileiros

Ana Júlia Ribeiro – Aluna paranaense, 16 anos, autora do discurso na Assembleia Legislativa do seu estado, que viralizou nas redes sociais, sobre a ocupação das escolas brasileiras.

Heleno Araújo – Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Fátima Silva – Secretária Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Ariovaldo Camargo – Secretário Adjunto de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Assembleia Geral

A Assembleia Geral está prevista para iniciar às 14h e será um momento de amplo debate para decidir como será a participação de MS na Greve Nacional contra a Reforma da Previdência e em defesa da Lei do Piso Salarial Nacional. No Estado outras pautas devem ser incluídas como o reajuste do Piso dos professores, a Promoção Funcional dos professores, a Progressão Funcional dos administrativos e a política salarial dos Administrativos.

A nota que a FETEMS nesta segunda-feira (6) sobre a Reforma Administrativa do Governo do Estado também entrará na pauta. Confira Aqui.

