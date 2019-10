Festival que incentiva as artes cênicas acontece nesta quarta e reúne mais de 100 alunos da Reme

Com a proposta de oferecer à comunidade escolar e ao público a oportunidade de conhecer diversas obras teatrais, circenses e performances, desenvolvidas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza, nesta quarta-feira (23), a primeira edição do Festival Ribalta de Artes Cênicas, que acontecerá dentro do evento Mais Cultura da UFMS.

Ao todo, nove escolas municipais que integram o projeto Arte e Cultura, oferecido pela Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura), farão 13 apresentações reunindo 160 alunos.

O Festival também busca fomentar, divulgar e promover o desenvolvimento das artes cênicas na Capital, e contribuir para a formação de plateia apreciadora das artes.

O Festival tem por finalidade ampliar o conhecimento artístico dos alunos, destacando o caráter educativo, artístico e cultural, sem a pretensão de promover a competição entre os alunos.

As apresentações serão tanto de obras de autoria, textos originais ou adaptados, de acordo com os projetos de espetáculos propostos pelos diretores artísticos. O evento será realizado das 8 horas às 10h30 e das 14 horas às 16h30.