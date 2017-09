Festival Internacional da Canção desperta vocação e premia alunos da Reme

Da balada romântica ao rock, passando pelo “Despacito”, sucesso do momento do cantor porto-riquenho Luis Fonsi até o clássico dos anos 80, “La Bamba”, do grupo Los Lobos, os mais variados ritmos latinos e norte-americanos passaram pelo palco do Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na tarde desta quinta-feira (28), durante a segunda edição do Festival Internacional da Rede Municipal de Educação (Reme).

O evento reuniu 20 candidatos de 18 escolas da Rede Municipal que levantaram a plateia presente no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho (Cefor). Os alunos puderam se apresentar em solo, duo, trio ou com orquestra e com acompanhamento ou apenas com playback instrumental.

O julgamento ficou sob a responsabilidade de equipes da Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac). Também fez parte do júri a aluna Nayara Alves de Souza, que ano passado venceu o Festival da Canção da Reme.

Para o chefe da Deac, Marco Antônio Lopes, o festival tem a proposta de incentivar o talento dos alunos mas, principalmente, de despertar vocações. “Quem sabe no futuro não teremos um músico importante saído daqui”, destacou.

Para a secretária-adjunta de Educação, Elza Fernandes, o festival também é o momento de mostrar o trabalho que os profissionais da Deac realizam nas unidades. “O talento destes alunos está sendo valorizado hoje devido ao empenho destes professores, que se dedicam a eles todos os dias”, disse.

E para os alunos, este trabalho dos professores pode fazer toda a diferença no futuro profissional. “Se a gente decidir seguir esta carreira, já teremos uma boa noção musical por causa das aulas que temos hoje na escola”, disse Samara Escobar Trajano, que ao lado da colega Isabelle Helena Faria, levou para o palco o ritmo do grupo feminino coreano Black Pink. Fãs de K-Pop (gênero musical da Coréia do Sul), as duas apresentaram a música Playing with fire com muito estilo.

Com cabelos coloridos e coreografia idêntica a do grupo, as amigas não foram classificadas, mas garantem que a participação valeu pela diversão e possibilidade de mostrarem um ritmo que, apesar de ser sucesso entre os jovens, ainda é pouco conhecido do público em geral.

Fã número um das meninas, que representaram a escola Major Aviador Y-Juca Pirama, a designer de interiores Raquel de Almeida Escobar, mãe de Samara, conta que sempre incentivou a filha a desenvolver seu potencial artístico, tanto que ela também ouve outros ícones musicais, como Elza Soares. Para ela, ao proporcionar aulas de música em unidades escolares, a Reme incentiva os alunos a descobrirem suas potencialidades artísticas. “É ótimo porque muitos pais às vezes não tem essa possibilidade e a escola acaba fazendo esse papel, de levar o jovem e a criança a se descobrirem”, afirmou.

Tímido, o vencedor do segundo lugar, Renato de Oliveira Maciel, da escola Tertuliano Meirelles, apresentou a música Here Without You e disse que o festival foi a segunda competição da qual participou. Ano passado ele também se inscreveu no concurso, mas não conseguiu classificação. “Fiquei feliz com o resultado e quero continuar estudando música sempre. Acho que as aulas que temos na escola ajuda a desenvolver nossa criatividade”, destacou.

Também em sua segunda competição, a campeã do Festival Internacional, Samyra Santos da Rosa, da escola José Mauro Messias – Poeta das Moreninhas, também concorreu no Festival da Canção da Reme, mas não conseguiu colocação, por isso a conquista do primeiro lugar foi um incentivo para continuar participando de concursos. “Quando terminei minha apresentação senti que tinha me saído bem, mas não esperava a vitória”, contou.

Fã de rock, Samyra interpretou a balada romântica “A Thousand Years”, tema da trilogia “Crepúsculo”. Apesar de se dedicar apenas ao canto, agora com o violão que ganhou como prêmio, ela diz que está animada em cursar as aulas na escola. ‘É importante incentivar o lado artístico dos alunos porque ajuda a gente a descobrir nosso verdadeiro talento”, pontuou. Os classificados em segundo e terceiro lugares ganharam um cajon (instrumento de percussão).

