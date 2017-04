Festival do Peixe começa hoje em Campo Grande e terá oficinas gastronômicas do Senac

Começa nesta quinta-feira (13) e segue até domingo de Páscoa (16) a 10ª Festa do Peixe, realizada pela Feira Central e parceiros, em Campo Grande. Entre as atrações está a cozinha show do Senac, que vai ensinar ao público o preparo de pratos com peixes regionais.

Entre as receitas, Rocambole de Tilápia, Pintado Moreno e uma oficina de Páscoa para as crianças. A cozinha show do Senac será entre os dias 14 e 16 de abril, sempre à partir das 19h. A oficina será apresentada pelos docentes do Senac, Adriano Torres e Vera Regina Batista, com apoio dos alunos do curso de cozinheiro.



Além dos pratos produzidos à base do peixe, o evento terá atrações culturais, com shows e danças, pesca premiada, palestras e orientações. O objetivo do projeto é impulsionar o aumento do consumo do pescado, principalmente o regional, de forma a contribuir com o desenvolvimento da atividade no Estado.

Confira a programação do Senac no Festival do Peixe:

Oficina Manipulação e Desossa da Tilápia, com produção do prato Rocambole de Tilápia

Data: 14/04/2017 (Sexta-Feira Santa)

Local: Feira Central

Horário: 19h às 22h

Oficina Manipulação e Desossa de Pintado, com produção do prato Pintado Moreno

Data: 15/04/2017 (Sábado)

Local: Feira Central

Horário: 19h às 22h

Oficina de Páscoa Infantil

Data: 16/04/2017 (Domingo)

Local: Feira Central

Horário: 19h

