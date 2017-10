Festival de cultura e dança da Reme começa nesta quarta-feira

Com a participação de mais de 1.204 alunos de 58 escolas da e cinco Centro de Educação Infantil (Ceinfs), da Rede Municipal de Ensino (Reme) começa nesta quarta-feira (4), o 10º Festival de Arte e Cultura (Feac), e o 14º Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A abertura do evento será no Teatro Glauce Rocha, às14 horas e vai contar com a apresentação do músico Geraldo Espíndola, que irá apresentar a música “Kikio”, de sua autoria.

A Programação do evento acontece até sexta-feira (6), tem o objetivo de promover, divulgar e propiciar o conhecimento e o aperfeiçoamento da arte e da cultura brasileira.

Este ano o Feac tem como proposta o tema “Mato Grosso do Sul – Patrimônio Material e Imaterial (MPB, cantigas, brincadeiras e brinquedos populares)”.

O festival não visa a competição entre os alunos e tem caráter apenas educativo, artístico e cultural, buscando oferecer à comunidade escolar e ao público, a oportunidade de conhecer as atividades artísticas que a Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), da Semed desenvolve nas unidades escolares.

Categorias

O Festival de Dança irá receber trabalhos nas modalidades de Ballet Clássico, Ballet Livre, Neoclássico, Contemporâneo ou Moderno, Livre, Jazz Dance, Sapateado, Danças Urbanas e Dança Social. As categorias da Dança serão divididas pela média da idade de seus componentes, sendo Baby Class, de 4 a 6 anos; Infantil, de 7 a 12 anos e Juvenil, de 13 a 17 anos.

A categoria de Artes Visuais vai contar com trabalhos de artesanato, colagem, desenho artístico, fotografia, grafite, gravura, caricatura, escultura e pintura em tela, seguindo a proposta para 2017 que é “Quarenta anos de Mato Grosso do Sul”.

Na música, as apresentações serão divididas por categorias de instrumentos musicais, como instrumento de cordas, sopro e percussão.

Já nas Artes Cênicas, os alunos irão apresentar obras de criação própria, textos adaptados ou textos originais. Cada unidade será responsável pelos elementos básicos que compõe a linguagem das Artes Cênicas e sua apresentação como adereços, figurinos e maquiagem.

Na categoria vocal os alunos poderão apresentar duas peças musicais na modalidade canto coral.

O FEAC terá apresentações nos três períodos, sempre das 8 às 11 horas, das 13 às 17 horas e das 18 horas às 21h30.

