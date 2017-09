Festival de Burgers do Outback vai apresentar três novas receitas únicas

Os apaixonados pelo Outback Steakhouse ganharam mais um delicioso motivo para irem ao restaurante. Isso porque, a partir do dia 4 de setembro, a marca apresenta seu primeiro Festival de Burgers. São três novas receitas únicas que invadirão o cardápio da rede, celebrando a união de duas paixões dos brasileiros: a explosão de sabores únicos do Outback e hambúrguer.

A primeiríssima novidade é o Bloomin’ Picanha Burger (R$ 43) que traz um generoso hambúrguer de picanha de 240g grelhado no ponto correto, servido em pão tipo brioche com queijo tipo emmenthal – de sabor suave, levemente adocicado –, smoked mayo a base de maionese Heinz, molho Flame a base de ketchup Heinz e fatias crocantes de bacon. A novidade traz, também, pétalas crocantes da tradicional cebola Bloomin’Onion® no recheio, toque final que combina perfeitamente com o sabor, a suculência e a maciez da carne.

O Dark Mushrooms Burger (R$ 43) é um irresistível hambúrguer de 200g temperado com sal e pimenta preta, servido no exclusivo e delicioso pão de hambúrguer australiano. É recheado com cebola caramelizada reduzida em balsâmico, queijo tipo gruyère – de sabor acentuado e textura cremosa –, generosas fatias de bacon e uma novidade no cardápio do restaurante que dá o toque especial dessa opção: shiitake salteado ao estilo Outback. Finalizado com maionese Heinz. Delicioso.

A terceira novidade promete surpreender o paladar. Batizado de Firecracker Shrimp Burger (R$ 44), essa opção é inspirada em um dos aperitivos do menu. Aqui, o suculento hambúrguer de 200g temperado com sal e pimenta preta é combinado com camarões empanados envoltos no delicioso molho Firecraker – levemente picante e com toque adocicado. Servida no pão tipo brioche, a incrível combinação ganha ainda alface, maionese Heinz e toque de cebolinha. De dar água na boca.

Todos os lançamentos acompanham as batatas fritas da casa. As novidades estarão disponíveis até 4 de novembro em todos os restaurantes Outback do Brasil.

Veja Também

Comentários