Felipe Orro detalha encaminhamentos de audiência sobre ensino integral

O deputado Felipe Orro (PSDB), membro da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, foi à tribuna da Casa de Leis para apresentar os resultados da Audiência Pública A Escola que Queremos: Ensino Fundamental em Tempo Integral, realizada na última sexta-feira (7/4). Ele contou que o evento reuniu no Plenário Deputado Júlio Maia representantes de universidades, autoridades e entidades ligadas às causas da educação. "Como um dos encaminhamentos, criamos uma comissão para continuar discutindo a implantação do ensino fundamental de tempo integral em Mato Grosso do Sul", informou.

Orro é autor da emenda à Constituição Estadual, de 2015, que preconiza a transformação progressiva de todas as escolas de ensino fundamental do Estado em tempo integral. Segundo ele, pesquisas demonstram que alunos que estudam e têm atividades na escola no contraturno aprendem mais e têm mais chances de chegar à universidade. "A escola em tempo integral traz a mesma oportunidade para todas as crianças e eu não tenho dúvidas de que isso também contribui para o desenvolvimento do Estado como um todo", analisou. Durante a audiência pública, representantes de secretarias de Educação de Campo Grande e de outros municípios compartilharam experiências e detalharam as perspectivas futuras. O deputado defendeu ainda que os 75% de recursos do Pré-Sal a serem destinados à Educação possam ser investidos na implantação do ensino fundamental em tempo integral, garantindo a infraestrutura adequada nas escolas e os recursos humanos necessários.

Os deputados Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Antonieta Amorim (PMDB), membros da Comissão de Educação da Casa de Leis, parabenizaram Orro pela realização da audiência e ressaltaram a importância do ensino em tempo integral. "Hoje, só temos duas escolas em tempo integral em Campo Grande, mas o prefeito [Marquinhos Trad] já me garantiu que outras serão implantadas", disse Siufi. "Se tivéssemos ouvido quando o professor Darcy Ribeiro disse, há mais de 20 anos, que 'se os governantes não construírem escolas, faltará dinheiro para construir presídios', não teríamos hoje esse colapso que vivemos e, por isso, devemos apoiar para que hajam cada vez mais escolas em tempo integral", afirmou Antonieta.

O vice-presidente da Comissão de Educação, Herculano Borges (SD), e o deputado Coronel David (PSC) demonstraram preocupação com o contraturno escolar. "Hoje, muitas crianças ficam em casa quando não estão na escola e isso nos preocupa", disse Herculano. "O tráfico de drogas expandiu de tal maneira que é necessário criar uma rede de proteção e, por isso, defendemos que o Poder Público invista em atividades no contraturno", ponderou David. O líder do Governo, Professor Rinaldo (PSDB), garantiu que a educação de qualidade é prioridade do Executivo e citou reformas em sete escolas, utilizando mão de obra carcerária, como ações de destaque. "Se tem algo em que o Governo acredita é no investimento em educação e também entendemos que devem ser aumentadas as unidades em tempo integral, para que tenhamos atividades no contraturno e isso também contribua com a redução dos índices de criminalidade", explicou. "Sabemos que a escola em tempo integral, a chamada escola da autoria, é muito importante, pois permite que o aluno crie o próprio conhecimento", finalizou Rinaldo.

