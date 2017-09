Feiras de Ciência e Tecnologia do IFMS serão realizadas em outubro em 10 municípios do Estado

As inscrições de trabalhos para as Feiras de Ciência e Tecnologia dos campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem ser feitas até 14 de setembro, quinta-feira da semana que vem.

As feiras serão realizadas em outubro nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, durante a Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS.

O trabalho deve ser inscrito pelo orientador do projeto de pesquisa por meio do Sistema de Submissão e Avaliação de Projetos do IFMS, sendo que o mesmo deve ter vínculo empregatício com instituições de ensino ou ser servidor público.

Podem apresentar projetos de pesquisa estudantes do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do ensino médio ou do técnico integrado de nível médio de escolas públicas ou privadas, além de egressos do técnico integrado do IFMS que tenham terminado seus cursos após novembro de 2016.

Cada trabalho precisa ter um orientador e, no máximo, três estudantes, podendo ainda ter um coorientador. As pesquisas devem estar inseridas nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde; Exatas e da Terra; Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística; Agrárias e Engenharias; e multidisciplinar, para projetos com mais de uma área de conhecimento.

As Feiras do IFMS são abertas às escolas da região. A área de abrangência de cada campus está disponível no edital de abertura, publicado no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Mais informações podem ser consultadas na página das Feiras de Ciência e Tecnologia do IFMS (www.ifms.edu.br/semanact)

Seleção – Os trabalhos serão analisados por um comitê de pré-avaliação e seleção, formado por professores do campus onde cada feira será realizada. A análise será feita com base na documentação enviada, homologação das inscrições e avaliação dos resumos.

Serão analisados os critérios criatividade e inovação, conhecimento científico do tema, organização e clareza de ideias, e adequação à norma culta de linguagem. A lista de trabalhos selecionados deverá ser divulgada até 30 de setembro.

Os proponentes dos trabalhos selecionados deverão providenciar os itens necessários para apresentação nas feiras, como caderno de campo, relatório, pôster/banner, maquete/protótipo e apresentação oral, conforme orientações contidas no edital.

Premiação – Serão premiados os três melhores trabalhos de nível médio ou técnico integrado de nível médio, de cada uma das cinco áreas do conhecimento, além de projetos de nível fundamental.

Os melhores colocados nessas categorias serão credenciados para a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS), que será realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em novembro, em Campo Grande.

Haverá ainda premiação para os melhores pôster/banner; maquete/protótipo; apresentação oral; relatório; e projeto na categoria nível médio/técnico.

Confira as datas das Feiras em cada município:

Campus Feira Data Aquidauana Feira de Ciência e Tecnologia de Aquidauana (Feciaq) 16 e 17 de outubro Campo Grande Feira de Ciência e Tecnologia de Campo Grande (Fecintec) 19 a 21 de outubro Corumbá Feira de Ciência e Tecnologia do Pantanal em Corumbá (Fecipan) 19 a 21 de outubro Coxim Feira de Ciência e Tecnologia de Coxim (Fecitecx) 19 e 20 de outubro Dourados Feira de Ciência e Tecnologia da Grande Dourados (Fecigran) 19 e 20 de outubro Jardim Feira de Ciência e Tecnologia da Região Sudoeste em Jardim (Fecioeste) 18 a 21 de outubro Naviraí Feira de Ciência e Tecnologia de Naviraí (Fecinavi) 19 de outubro Nova Andradina Feira de Ciência e Tecnologia de Nova Andradina (Fecinova) 17 e 18 de outubro Ponta Porã Feira de Ciência e Tecnologia da Fronteira de Ponta Porã (Fecifron) 18 e 19 de outubro Três Lagoas Feira de Ciência e Tecnologia de Três Lagoas (Fecitel) 17 e 18 de outubro

