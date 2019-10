'Feirão de Empregos CDL CG' oferece mais de 100 vagas nesta quinta-feira

Para quem está na procura de uma oportunidade de emprego, a CDL CG - Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande realiza nesta quinta-feira (10) - Foto: Ilustração

Para quem está na procura de uma oportunidade de emprego, a CDL CG - Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande realiza nesta quinta-feira (10), o Feirão de Empregos CDL, para facilitar o encontro de empregadores e trabalhadores, além de oportunidades de qualificação da mão de obra local.

Até o momento foram captadas mais de 100 vagas, sendo que os currículos serão selecionados e encaminhados para participar do processo seletivo das empresas parceiras.

Para Adelaido Vila, presidente da CDL CG, o Feirão é um momento importante para quem está buscando a recolocação no mercado de trabalho. "Os lojistas sempre ampliam seus times para as vendas do fim de ano. A CDL CG quer facilitar este encontro entre quem pode oferecer as vagas e quem quer trabalhar".

Inês Conceição Santiago, presidente da FCDL MS - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, ressaltou a iniciativa da CDL CG. "Não temos dúvida de que haverá adesão total dos lojistas, bem como de quem quer se recolocar no mercado. São ações como está que fazer a diferença para o nosso setor e fortalece a economia em nossa capital ".

Serviço

Feirão de Empregos

Data: 10/10 - Quinta-feira

Endereço: Antônio Corrêa, 417 - Monte Líbano - Auditório da CDL-CG