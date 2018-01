Feira Vegetariana tem roda de conversa na Praça dos Imigrantes em Campo Grande

Roda de Conversa com o ativista Diego Neves, uma oportunidade para conhecer o veganismo e participar de uma conversa sobre o assunto. Lanches, salgados, doces, bolos, tortas, pratos quentes e sucos orgânicos - Foto: Secretária de Turismo de Campo Grande

Caso você esteja com medo da chuva, Não se preocupe, utilizarão o espaço coberto da praça pra servir e atrair amigos e família. E essa edição especial contará com a primeira Roda de Conversa com o ativista Diego Neves, uma oportunidade para conhecer o veganismo e participar de uma conversa sobre o assunto. Lanches, salgados, doces, bolos, tortas, pratos quentes e sucos orgânicos.

Também participará da Feira de Orgânicos, Jair Azambuja Organicos que levará verduras e legumes frescos e livre de agrotóxicos - Orgânicos certificados. Segundo o mesmo ofertante e toda equipe participante e organização.

Local: Praça dos Imigrantes , Rui Barbosa esquina com a 26 de agosto.

Horário: A partir das 18:00