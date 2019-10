Feijoada Solidária em prol do Cotolengo e Fazenda Esperança terá show de Neguinho da Beija Flor

A Feijoada Solidária será realizada no buffet Yotedy, no dia 19/10 e terá início às 12h. - (Foto: Divulgação)

No dia 19 deste mês, Campo Grande terá uma ótima oportunidade de fazer o bem. Neste dia será realizada a Feijoada Solidária - evento sem fins lucrativos em prol do Cotolengo Sul-Mato-Grossense e da Fazenda Esperança. Promovida pela entidade Somos Anjos da Guarda em parceria com a Vaquinha Social, a feijoada tem como objetivo arrecadar recursos para as instituições que, neste momento, necessitam ampliar seus espaços de atendimento.



O Cotolengo possui mais de 20 anos de trabalho e dedicação ao atendimento de meninos e meninas de zero até 22 anos com paralisia cerebral. Atualmente, a entidade necessita construir um espaço de moradia inclusiva para receber dez crianças e garantir a elas o tratamento adequado e de forma continuada. Já a Fazenda Esperança irá utilizar o recurso para a construção de um novo espaço de lazer. A entidade atende adolescentes com dependência química, em busca de reabilitação.



O evento é mais uma iniciativa da Associação Somos Anjos da Guarda, que há quatro anos promove ações em Campo Grande para auxiliar entidades assistenciais. Mantido com trabalho voluntário, a entidade filantrópica realiza, eventos, parcerias, promoções beneficentes com objetivo de auxiliar projetos voltados a crianças e adolescentes que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social.

A Associação Anjos da Guarda não trabalha diretamente com os atendidos, mas usando critérios de relevância social, busca atender entidades já constituídas por meio de ações pontuais.



Para quem gosta de feijoada, essa é uma ótima oportunidade de participar de um almoço de primeira e ainda ajudar quem precisa. E como feijoada combina com samba, nada melhor que um show com o cantor e compositor carioca Neguinho da Beija Flor para garantir o clima de celebração. O sambista irá se apresentar de forma voluntária para contribuir com a ação solidária.



Os convites custam R$ 200,00 por pessoa com buffet e bebidas inclusas e, para quem preferir levar o próprio whisky ou vinho, a rolha estará liberada.

A Feijoada Solidária será realizada no buffet Yotedy, no dia 19/10 e terá início às 12h.

Os interessados em adquirir convites para o evento podem obter mais informações, por WhatsApp através dos contatos: 67 9982-0228 ou 67 9207-2957.