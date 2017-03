Fazendinha recebe crianças em ação social

No dia 22, as crianças da Associação Juliano Varela participaram das atividades e no dia 23, foi a vez das crianças atendidas pela Instituição Vovó Miloca

Dois dias de muita diversão na fazendinha que está na Praça Central do Shopping Campo Grande. Brinquedos infláveis, pula-pula, cama elástica, piscina de bolinhas e mesas para desenhar fazem parte do espaço especialmente preparado para crianças de 1 a 9 anos. No dia 22, as crianças da Associação Juliano Varela participaram das atividades e no dia 23, foi a vez das crianças atendidas pela Instituição Vovó Miloca.

A Associação Juliano Varela atende pessoas com Síndrome de Down, por meio de ações educacionais e inclusão social. Para a diretora da Associação, Cleone Ferreira, o passeio foi importante porque, além da diversão que proporcionou às crianças, trouxe também a oportunidade de socialização que eles tanto precisam. “É um lazer diferente, que eles quase não têm no dia a dia, então foi uma festa. Repercutiu muito, chegaram cansados de tanto brincar e se divertir”.

A visita faz parte da celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down, que acontece em 21 de março. Como parte da ação, o Shopping Campo Grande foi um dos apoiadores da exposição fotográfica “Meu Olhar pelo Down”, da fotógrafa Tânia Gimenez, em parceria com a Associação. Nos dias 21 e 22 de março, os clientes do Shopping puderam observar as fotos que retratavam as peculiaridades das pessoas com Síndrome de Down pelo olhar.

Já o Lar Vovó Miloca é responsável por atender crianças vítimas de maus tratos e abandono que aguardam seu destino ser decidido pela Justiça. O Lar procura trazer paz e aconchego, fazendo com que os pequenos sintam-se protegidos. De acordo com a educadora de apoio da instituição, Edil Antônia, é importante para as crianças participar de ações que proporcionem alegria e brincadeiras. “Realizar uma atividade como a fazendinha distrai e ajuda na interação das crianças com outras pessoas, adultos e crianças. Eles ficam muito animados e aproveitam bastante”.

O Kids Park Fazendinha é uma fazenda formada por infláveis gigantes tematizados, com piscina de bolinhas, cama elástica, mesas rústicas para desenhos personalizados, mesas para atividade de coordenação motora e casa celeiro feliz com diversas atividades. A atração conta também com uma equipe especializada em recreação infantil. Elaborada para crianças de 1 a 9 anos, a fazendinha tem o valor de R$20,00 por 15 minutos de diversão, e R$ 1 o minuto adicional.

