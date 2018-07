FAM TRIP ajudará na preservação de espécies raras e em risco de extinção

São esperados pelo menos quatro representantes de duas operadoras holandesas, a BrazilTours e a GoLatin - Foto: Divulgação

Previsto para ocorrer de 12 a 18 de Outubro deste ano, a FAM TRIP Cerrado-Pantanal, muito mais do que promover o desenvolvimento da região através do fomento ao turismo, também objetiva obter dados, através da observação, in loco, no habitat natural, e produção de fotos e vídeos, que auxiliem gestores públicos e privados de meio ambiente, para a preservação de espécies raras, como, por exemplo, a Arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus), outrora ameaçada de extinção, e o Gavião-real (Harpia harpyja), este ainda na lista das espécies ameaçadas no Brasil.

FAM TRIP, ou FAM TOUR, são, respectivamente, formas abreviadas das expressões, em inglês, “familiarization trip” e “familiarization tourism”, significando “viagem de familiarização” e “turismo de familiarização”, em português, sendo uma importante ferramenta de promoção e marketing turístico muito utilizada no segmento mundo a fora quando, normalmente, um grupo de empresários de uma mesma localidade, geralmente ligados a hotéis, restaurantes e atrativos turísticos, reúnem-se para oferecer uma viagem de cortesia para representantes de agências e operadoras de turismo no intuito de promoverem um o destino turístico do qual fazem parte.

Segundo o turismólogo Ariel Albrecht, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Coxim, e também coordenador do projeto, “a Arara-azul e o Gavião-real são vistos com boa freqüência na região do rio-cênico Rotas Monçoeiras (rio Coxim), entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde, por onde a FAM TRIP também vai passar, e sua ocorrência na região se dá justamente por conta de que a área abriga uma unidade de conservação da natureza”, na modalidade de APA (Área de Proteção Ambiental), da qual Ariel também é membro do conselho gestor.

Para José Francisco de Paula Filho, gerente de meio ambiente do município de Coxim, e também membro do conselho-gestor da APA rio-cênico Rotas Monçoeiras, o arranjo produtivo do turismo de base comunitária, como forma de gestão turística e promoção de desenvolvimento para a localidade, também ajuda a preservar a fauna e a flora da região justamente porque traz às comunidades locais o sentimento de pertencimento e o desejo de se tornarem agentes nos processos de transformação local, valorizando sua cultura e o meio onde vivem.

Cláudio Pesso, representante da Associação Comercial de Coxim e entusiasta do projeto, afirma que “a FAM TRIP Cerrado-Pantanal espera cativar agentes e operadores de turismo europeus para auxiliá-los na comercialização de produtos turísticos da região em países como Bélgica, Holanda e Itália, gerando emprego e renda para as comunidades de Coxim e os demais municípios da região turística”.

De acordo com Albert Felder, diretor da Pousada e Camping Palmeiras 2, na região do rio Taquari denominada de cachoeira das Palmeiras, “a expectativa para esta FAM TRIP é justamente a de fomentar negócios através de práticas mais sustentáveis e contemplativas ligadas ao ecoturismo, minimizando, gradativamente, as práticas predatórias”.

São esperados pelo menos quatro representantes de duas operadoras holandesas, a BrazilTours e a GoLatin, e um de uma operadora italiana, a Viaggi & Avventure nel Mondo, e a expectativa é de que, nos próximos dois anos, cerca de dois milhões de reais sejam movimentados na região por conta dos novos negócios gerados em turismo, além de dezenas de novos empregos e centenas de postos de trabalho temporário.