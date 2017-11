Faltam 2 dias para o Enem: como controlar a ansiedade e o que levar no dia da prova

Manejar a expectativa e manter a mente serena nos dias que antecedem o exame é um desafio para qualquer estudante - Divulgação

O primeiro dia de provas do Enem é neste domingo, 5 de novembro. Manejar a expectativa e manter a mente serena nos dias que antecedem o exame é um desafio para qualquer estudante. Para Rafael Lomazi, professor de Biologia do Stoodi - plataforma de educação a distância - controlar a ansiedade é essencial para apresentar um bom desempenho em qualquer avaliação. Ele conta que, em momentos de tensão, o corpo humano produz uma substância chamada cortisol. "Em grandes quantidades, esse hormônio é responsável por dificultar o armazenamento de informações e gerar o temido 'branco' na hora da prova", explica.

Para ajudar os alunos a ficarem mais calmos, o professor dá algumas dicas. "Atividades físicas nos dias que antecedem o exame facilitam o relaxamento porque fazem com que o corpo produza analgesia (reação contra a dor) de uma maneira natural e libere endorfina (hormônio do prazer) através da hipófise. Outra dica é dormir uma média de 7 a 8 horas, para que o corpo complete pelo menos cinco ciclos do sono profundo [cada ciclo dura, em média, uma hora e meia]", diz.



Lomazi orienta também que os alunos se alimentem de uma maneira saudável, priorizando frutas e verduras. E que façam o caminho de casa até o local das provas com dois dias de antecedência. "Isso ajudará o aluno a evitar imprevistos na hora de ir para o Enem e a se sentir pronto para a hora da prova. Outra orientação é de não entrar em desespero: tudo o que o estudante podia fazer, já fez durante o ano. Então, nada de tentar estudar em demasia nos últimos dias", fala.

Já para o dia do exame, o professor do Stoodi aconselha que os alunos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário de fechamento dos portões e que, durante a resolução da prova, dêem algumas pausas para oxigenar o cérebro. "Mesmo que não esteja com sede ou vontade de ir ao banheiro, oriento que o aluno dê uma saída rápida. Durante este intervalo curto de tempo, a dica é esquecer o conteúdo da prova: respirar fundo, pensar em coisas boas, falar com alguém em voz alta. Essas ações ajudam o cérebro a desligar do estresse e fazem com que o aluno volte com foco total para terminar a prova", comenta.

Arthur Marques Andrade, de 17 anos, vai fazer o Enem e conta que a ansiedade é um problema para ele há bastante tempo. "Acho que isso acontece pelo fato de eu cobrar muito de mim mesmo, por eu ter a total convicção que minha aprovação depende exclusivamente de mim e que um possível fracasso terá sido provocado por um despreparo físico ou mental", comenta. Sua estratégia para diminuir a ansiedade é ouvir músicas instrumentais, se distrair com alguma série ou filme e conversar sobre o assunto com familiares.



Dicas para o dia 5

O professor de Geografia também do Stoodi, Érico Candido, calcula que, apenas mantendo a calma, o aluno já saia na frente de 30% dos candidatos. "No ano passado, 2,6 milhões de estudantes se inscreveram no Enem e não compareceram às provas. Outro ponto básico, mas muito importante, é preencher os dados corretamente. Ano passado, 768 candidatos foram eliminados do exame, sendo que 44% dos alunos foram eliminados por terem se esquecido de marcar o tipo de prova ou por não ter escrito a frase de segurança", comenta. Candido ressalta ainda que a atenção deve ser mantida até o término da prova. "Muita gente se embanana na hora de preencher o gabarito. Tem que tomar muito cuidado para não perder pontos preciosos. A mesma dica se aplica para o momento que for passar a redação do rascunho para a folha oficial", conclui.

Outro fator que pode gerar muita ansiedade é não saber direito o que pode e o que não pode levar para o Enem. Para evitar mais essa preocupação, o Stoodi preparou um checklist composto pelos documentos que são aceitos pelo processo seletivo, os materiais que são autorizados, e os que são proibidos.



Quais são os horários de provas do Enem?

As provas começarão às 13h30, no horário oficial de Brasília. No primeiro domingo (5/11), o término está previsto para às 19h. Já no segundo dia de provas (12/11), o término será às 18h.

Programação oficial:

12h – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

13h às 13h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30 – Início das provas

19h – Término das provas em 5/11

18h – Término das provas em 12/11

Quais documentos são aceitos no Enem?

Se você costuma andar com documento autenticado, fique esperto: o Enem só aceita os originais. Evite estresse e não deixe para separar na última hora.

Veja os documentos que serão considerados:

- Passaporte

- Cédula de identidade (RG)

- Certificado de Reservista

- Carteira Nacional de Habilitação

- Certificado de Dispensa de Incorporação

- Carteira de Trabalho e Previdência Social

- Identidade Funcional em consonância com Decreto 5.703/06

- Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe

- Identidade para estrangeiros expedida pelo Ministério da Justiça

Obs: De acordo com o Inep, se você perdeu o seu documento ou ele foi roubado, é preciso apresentar Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro domingo de aplicação.

Quais materiais o aluno deve levar para a prova?

O Enem tem algumas particularidade que são necessárias seguir. Para fazer a prova, só serão aceitas caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente.

O que é proibido no Enem?

- Lápis

- Lapiseira

- Caneta de material não transparente

- Borracha

- Chaves

- Livros

- Manuais

- Anotações

- Boné, chapéu, viseira, gorro ou similares

- Fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens

- Óculos escuros

- Dispositivos eletrônicos (calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, pen drives, mp3 ou similares, gravadores, relógios, alarmes)

