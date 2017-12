Faculdades oferecem mais de 67 mil bolsas de estudo em MS - Reprodução

Com o Fies cada vez mais restrito e o desemprego ainda em alta, principalmente entre os jovens, sobram vagas no Ensino Superior privado. Para manter as salas cheias, faculdades oferecem descontos em forma de bolsa de estudo. Desse modo, o estudante que já sabe qual carreira seguir tem desde já a chance de garantir a vaga para o 1º semestre de 2018 por um preço reduzido durante todo o curso. O Quero Bolsa, principal plataforma de inclusão ao Ensino Superior do País, oferece bolsas de até 80% de desconto. Apenas em Mato Grosso do Sul há mais de 67 mil oportunidades em 38 instituições de ensino, para cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância (EaD). Em Campo Grande são mais de 33 mil vagas disponíveis em 32 faculdades.

Entre as instituições que oferecem benefícios para quem deseja se matricular antecipadamente estão Anhanguera, Didatus, ESB, Estácio, FACSUL, FCG, Senai Campo Grande e Unitese. Vale ressaltar que parte da oferta de bolsas possui condições especiais e é identificada no site com o ícone “Matrícula Antecipada”.

De acordo com o diretor de relações institucionais do Quero Bolsa, Marcelo Lima, a empresa já gerou mais de R$ 90 milhões em economia aos brasileiros que garantiram bolsas durante a operação “Matrícula Antecipada”, desde o seu início, em 2012. “A cada ano que passa, observamos uma quantidade maior de estudantes interessados em garantir antecipadamente sua matrícula. Normalmente, nesse período, as instituições disponibilizam as bolsas mais vantajosas para quem pretende estudar no próximo ano”, afirma.

O executivo explica que a opção também é uma alternativa palpável para o estudante que não deseja carregar dívida futura com programas de financiamentos estudantis, como o Fies. Além disso, o aluno que adquire a bolsa por meio da plataforma assegura o percentual de desconto até o final do curso, dando maior estabilidade e segurança ao estudante.

Para conseguir o benefício, basta ao interessado efetuar a inscrição no site e, em seguida, pagar a pré-matrícula para garantir a bolsa. Tudo isso, sem qualquer burocracia ou necessidade de comprovação de renda. “Após concluir o processo na plataforma, basta comparecer à instituição de ensino escolhida para prosseguir com os trâmites da matrícula”, finaliza Marcelo Lima.

Mais informações podem ser consultadas pelo site www.querobolsa.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 22h, e aos sábados, das 9 às 13 horas (horário de Brasília).

