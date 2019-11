Faculdade Insted se torna único polo da Universidade Mackenzie em MS

Neca Chaves Bumlai, diretora da Faculdade Insted - Foto: Divulgação

Na última quinta-feira, 07, a Faculdade Insted assinou um convênio com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A parceria, inédita em Mato Grosso do Sul, irá oferecer na Capital cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu: professores da Universidade em São Paulo virão à Campo Grande para ministrar as aulas.

“É uma alegria poder fazer esta parceria, pois isso significa que teremos aqui, em nossa cidade, o mesmo conteúdo, os mesmos professores e a qualidade do ensino que os estudantes de São Paulo usufruem na Mackenzie. Isso é uma enorme oportunidade para quem é da nossa região”, enfatiza Neca Chaves Bumlai, diretora da Faculdade Insted.

Para a celebração do convênio entre as duas instituições de Ensino Superior, a Faculdade Insted recebeu o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. O mesmo ressaltou que “é uma grande honra ter esta parceria com a Faculdade Insted, uma Instituição, que tem pessoas que se preocupam realmente com a Educação. O reitor contou também que o Mackenzie levou em conta, para estabelecer a parceria,

o histórico de mais de 50 anos dos mantenedores da Faculdade Insted. Benedito adiantou que este convênio, no futuro, pode ser expandido para cursos stricto sensu, assim contribuindo para formação de mestres e doutores no Estado de Mato Grosso do Sul.

As especializações lato sensu em Direito Processual Civil; e Gestão Estratégica de Negócios, na área de Administração já estão abertas. As pós-graduações terão aulas quinzenais, às sextas-feiras, no período noturno e sábado de manhã. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3201-5999 ou ainda via WhatsApp no (67) 99258-3521. A Faculdade Insted fica na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro. O site da Instituição é insted.edu.br

Sobre o Mackenzie

Em 2020, completará 150 anos de atuação na educação, a Universidade tem quase 100% dos seus professores mestres e doutores e, recentemente, obteve o primeiro lugar entre as instituições não públicas de São Paulo, no Ranking Universitário da Folha.

Sobre a Faculdade Insted

A primeira Instituição de Ensino Superior, criada no Centro-Oeste, desde de sua estrutura até a sua matriz curricular, com metodologias ativas. Estas metodologias são estratégias de trabalho em sala de aula que possibilitam o envolvimento contínuo do estudante em atividades práticas, semelhantes àquelas que encontrará no mercado de trabalho. Com diferentes abordagens o aluno torna-se protagonista de seu aprendizado. A Faculdade tem todos os cursos de graduação com notas máximas concedidas pelo MEC.