Faculdade CNA inicia processo seletivo para o curso superior de tecnologia em gestão do agro

A Faculdade CNA inicia nesta quarta (10) as inscrições para o processo seletivo do curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, em Brasília. Os candidatos com notas a partir de 550 pontos no Enem terão direito à bolsa integral durante todo o curso dentro do limite de vagas disponíveis. Podem ser usadas as notas do Exame Nacional dos últimos 3 anos.

Criada em 2013, a Faculdade CNA é a primeira instituição de ensino superior voltada exclusivamente para o agronegócio com o objetivo de formar profissionais de nível superior à altura da inovação e tecnologia da agropecuária brasileira, setor que gera 37% dos empregos diretos no Brasil.

Segundo ranking divulgado pelo Ministério da Educação a Faculdade CNA recebeu conceito 4, numa escala de 1 a 5, e está entre as melhores instituições de ensino do Brasil. Confira na reportagem da Revista Exame. https://exame.abril.com.br/carreira/as-melhores-universidades-particulares-segundo-o-ranking-do-mec/

Inscrições - O prazo para inscrição vai até o dia 10 de fevereiro pelo site www.faculdadecna.com.br. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Acadêmica pelo telefone (61) 3878-9500 ou pelo e-mail vestibular@faculdadecna.com.br.

O candidato que não participou do Enem ou não alcançou a pontuação mínima pode optar pelo processo seletivo pré-agendado. A avaliação será feita por meio de uma Redação.

Acesse o edital: http://www.faculdadecna.com.br//media/download/edital-presencial-2018-1.pdf