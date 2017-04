Facebook lança Spaces, app de realidade virtual, para Oculus Rift

Facebook lançou nesta terça-feira (18) um aplicativo de realidade virtual para que as pessoas interajam em um mundo virtual como se estivessem na mesma sala.

Ainda em fase de testes, o serviço se chama Facebook Spaces e funciona nos óculos de realidade virtual Oculus Rift. Foi apresentado no F8, o evento do Facebook para desenvolvedores que é realizado para cerca de 4 mil participantes em San José, na Califórnia.

O Facebook já havia dado algumas mostras dessas tecnologia, como quando apresentou o brasileiro Hugo Barra como novo vice-presidente de realidade virtual. Para isso, divulgou uma foto que mostrava o avatar de Barra ao lado do de Mark Zuckerberg, presidente-executivo da rede social.

O primeiro passo no Facebook Spaces é o usuário criar um avatar para representá-lo. A partir de uma foto, o sistema de realidade virtual cria um boneco automaticamente, mas permite personalizar olhos, rotos e cabelo, por exemplo.

Feito isso, é possível convidar amigos que já estejam na plataforma virtual para integrar um mesmo ambiente, criado digitalmente ou que reproduza um local do mundo físico. Aí entram as fotos e os vídeos em 360°. Essas imagens não só podem ser vistas de dentro, como já ocorre em outros sistemas de realidade virtual. Mas o Space permite que o usuário e seus amigos transportem seus avatares para dentro delas.

Outro recurso é o de poder desenhar figuras e girá-las para aproveitar o caráter tridimensional da realidade virtual.

Além disso, é possível fazer ligar videoconferências dentro do Spaces usando as chamadas de vídeo do Messenger. Durante essas ligações, quem estiver no mundo virtual verá uma janela com a imagem do interlocutor na vida real, quem estiver no Spaces verá a imagem do avatar surgir na tela do celular.

