Facebook lança ferramenta que identifica notícias falsas

Em um esforço para evitar a proliferação de notícias falsas, como a que circulou nessa semana, de que a Kopenhagen estaria distribuindo ovos de Páscoa, o Facebook acaba de disponibilizar nova ferramenta para ajudar os internautas a identificar a origem de informações na rede social.

Adam Mosseri, vice-presidente de Feed de Notícias, explicou em comunicado oficial, os esforços da empresa de conter a boataria na internet, entre eles, a parceria com a ONG First Draft. A ONG oferece orientação sobre como encontrar, verificar e publicar conteúdo verossímil no mundo online e a nova ferramenta disponível em 14 países, incluindo o Brasil, México, Colômbia e Argentina.

“Sabemos que as pessoas querem ver informações precisas no Facebook. Notícias falsas e rumores são nocivos para a nossa comunidade e tornam o mundo um lugar menos informado. Todos temos a responsabilidade de conter a disseminação de notícias falsas”, disse o executivo.

A partir de agora, quando o usuário clicar na ferramenta no topo de seu feed de notícia, terá mais informações e recursos na Central de Ajuda do Facebook, com dicas sobre como identificar notícias falsas, por exemplo checando a URL do site, investigando a fonte da informação ou procurando por outras notícias sobre um mesmo assunto.

