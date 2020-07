FAC participa de ação itinerante da Funsat e entrega cestas básicas a pessoas em situação de emergência

O FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), participou nesta quinta e sexta-feira, 1 e 2, da ação itinerante da Funsat (Fundação Social do Trabalho), realizada no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) O Picolé, no Bairro Estrela do Sul, em Campo Gran - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

O FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), participou nesta quinta e sexta-feira, 1 e 2, da ação itinerante da Funsat (Fundação Social do Trabalho), realizada no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) O Picolé, no Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. No intuito de evitar que pessoas se desloquem até a sede oficial, a Funsat criou polos de atendimento em regiões afastadas da Capital.

Parceiro da iniciativa da Funsat, com o auxílio da assistente social, o FAC distribuiu nesta manhã cestas básicas e cobertores aos mais necessitados. Também foram distribuídos kits de doces para as crianças que acompanhavam os pais.

Além de orientações aos trabalhadores e empregadores, a Funsat Itinerante também disponibiliza qualificação profissional, busca por vagas de emprego, formalização e regularização de MEIs, habilitação ao seguro desemprego, carteira de trabalho digital e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Para garantir a segurança de todos, este ano, a Funsat adotou o uso de máscaras, álcool gel e o distanciamento das cadeiras. Dentre os serviços oferecidos destacam-se, intermediação de emprego e cadastro na Carteira de Trabalho Digital.

Participaram da ação, Procon-MS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedesc), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e Guarda Municipal.