FAC entrega 190 cobertores à associação beneficente dos renais crônicos

Os pacientes atendidos pela Abrec possuem baixa condição econômica e muitas vezes chegam a dividir a coberta com outras pessoas da mesma casa. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

O FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) entregou na tarde desta segunda-feira (22), 190 cobertores aos pacientes atendidos pela Abrec (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de MS). A ação faz parte da 4ª Campanha do Agasalho – Aquecendo Corações II, idealizada pelo FAC.

A Abrec é formada por profissionais da área da saúde e voluntários que auxiliam no tratamento do doente renal crônico carente, oferecendo a ele melhor qualidade de vida enquanto aguarda por um transplante.

Diferente das entregas dos anos anteriores, os cobertores não puderam ser entregues em mãos. Devido a pandemia do Covide-19 e a orientação para o distanciamento, funcionários do FAC entregaram os fardos na Associação, que ficará responsável pela distribuição.

Os pacientes atendidos pela Abrec possuem baixa condição econômica e muitas vezes chegam a dividir a coberta com outras pessoas da mesma casa. O Fundo de Apoio à Comunidade desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco, vulnerabilidade social e extrema carência financeira. As ações são realizadas em conjunto com a comunidade e parceiros que auxiliam com doações de alimentos, roupas, calçados e outros produtos de primeira necessidade.

Além de associações e projetos independentes, até o final deste mês, mais de quatro mil cobertores serão entregues a moradores dos bairros: Novos Estados, São Caetano, Moreninha II e III, Santa Branca, Nova Jerusalém, Jardim Petrópolis, Loteamento Vespasiano Martins, Jardim das Hortências, Tarsila do Amaral, Jardim Sayonara, Jardim Nashville, Ouro Fino, Vila Vilma, Jardim Tatiane, Oasis, Antartida, Lagoa Dourada, Jardim Ouro Verde, Santa Carmélia, Manoel Taveira, Nova Lima, Vida Nova II, Jardim Aeroporto, Jardim Botânico II, São Jorge da Lagoa, Parque do Sol, Vila Margarida, Jardim Paulo Coelho Machado, Jardim Campo Alto, Coophavila II, Residencial Itatiaia, Jardim Vitória, São Bernardo e Comunidade Indígena Marçal de Souza.

Dentre as ações do FAC, destacam-se programas e projetos que visam o desenvolvimento das potencialidades dos cidadãos carentes, através da realização de cursos, palestras e oficinas no intuito de capacitar o profissional para inclusão no mercado de trabalho e aumento de renda.

O FAC recebe doações durante todo o ano, como roupas, calçados, alimentos não perecíveis, móveis, eletrodomésticos, ou seja, tudo aquilo que está em bom de estado de uso. As entregas podem ser feitas das 7h30 às 17h30, na Avenida Fabio Zahran, 6000 – Vila Carvalho. Telefone(s): (67) 3314-3248 | 3314-3249.