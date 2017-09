Evento sobre Empreendedorismo e Turismo começa na próxima quarta em Campo Grande

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em Campo Grande, irá sediar o VI Empreendedorismo e Turismo (Empretur), nos dias 27, 28 e 29 de setembro, reunindo pesquisadores e profissionais da área para debater o Turismo e Sustentabilidade: Desafios e Perspectivas. “A Organização das Nações Unidas proclamou 2017 como o ano internacional do turismo sustentável por conta disso o VI Empretur terá essa temática”, explica a coordenadora do curso de Turismo da Uems, professora doutora Débora Fittipaildi.

A abertura será no dia 27, às 8h30, com a apresentação cultural do Estúdio Lisa Lima de Dança do Ventre. Em seguida, será realizada a palestra de abertura “Uso sustentável da terra e conservação”, ministrada pela professora doutora Alexine Keuroghlian, do projeto Queixada. Às 10h30 acontecerá a palestra “Gastronomia sustentável: Introdução e tendências”, ministrada por Luana de Sousa Oliveira.

O evento ainda terá mesa redonda, debates e outras palestras com enfoque no turismo sustentável. Todas as ações serão realizadas na Unidade da Uems em Campo Grande, na MS 080, em frente ao bairro José Abrão. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no portal do evento.

