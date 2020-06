Evento online reúne cerca de 500 vagas de trabalho nesta quarta e quinta-feira

Serão apresentadas cerca de 500 vagas de emprego e estágio, por meio de parceria com empresas, como Skill, Abre, BT Call Center, JC Soluções Recursos Humanos, Funsat, entre outras - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nesta quarta e quinta-feira (24 e 25 de junho), a Uniderp realiza a 1ª Feira de Empregabilidade Online, das 9h às 20h, com o objetivo de auxiliar a população na recolocação profissional. A programação, inteiramente virtual, contará palestras com especialistas, além de anúncios de oportunidades de trabalho nas áreas comercial, vendas, administração, saúde, entre outros segmentos.

Serão apresentadas cerca de 500 vagas de emprego e estágio, por meio de parceria com empresas, como Skill, Abre, BT Call Center, JC Soluções Recursos Humanos, Funsat, entre outras. Nesta quarta, as oportunidades serão compartilhadas nas páginas do Facebook da Uniderp Matriz e na quinta, na página da unidade Agrárias.

O reitor da universidade, Taner Bitencourt, explica que a iniciativa pretende aproximar quem está à procura de trabalho das vagas disponíveis no mercado. "Além do ensino, pesquisa e extensão, a empregabilidade é um dos pilares de nossa universidade e a feira vem para reforçar esse propósito também com a comunidade externa, reunindo as oportunidades abertas, informando os candidatos e auxiliando no envio de currículo dos candidatos aos empregadores", explicou.

Para participar, os candidatos poderão conferir as oportunidades de cada empresa e os currículos através de formulários que serão disponibilizados nas páginas do Facebook das duas unidades da Uniderp. Acessando o link da empresa que disponibilizará a lista das vagas, o candidato selecionará a oportunidade que lhe interessa e anexará seu currículo na plataforma. Os currículos serão repassados às empresas parceiras.

Capacitação

Além das vagas, o público terá acesso a palestras online sobre temas variados que serão transmitidas através das redes sociais. Confira a programação completa:

Quarta-feira | Facebook Uniderp Matriz

9h - "Tendências do mercado na Construção Civil", com o engenheiro especialista em concreto e professor mestre, Camilo Mizumoto.

11h - "As implicações do trabalho na pós pandemia", com psicóloga, professora universitária e orientadora de carreira, Giuliana Elisa dos Santos.

13h - "Como negociar e vender projetos e serviços de arquitetura", com a arquiteta e urbanista, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Natacha Oliskovicz.

15h - "Atuação do Fisioterapeuta na linha de frente do Covid-19", com Erica Martinho Salvador, mestre em saúde e desenvolvimento da região centro-oeste.

18h - "Criminalização das Fake News", com o advogado criminalista, especialista em em Ciências Penais e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal, Ronaldo Braga Ferreira; e o advogado criminalista e professor universitário especialista em Direito Penal e Processual, Diogo Eduardo Pereira da Silva.

19h30 - "O emprego e a perspectiva para o futuro", com o reitor Taner Bitencourt e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

Quinta-feira| Facebook da Uniderp Agrárias

9h - "Agronomia - Profissão das grandes oportunidades", com a professora Mestre e coordenadora do curso de Agronomia, Eloty Justina Dias.

11h - "Qualidade da Carne: do campo ao consumidor final", com a coordenadora de Medicina Veterinária, Elisa Silvestre.

13h - "Primeiros Socorros", com o professor do curso de Enfermagem da Uniderp, Edson Souza Lima Jr.

15h - "Inteligência Emocional em tempos de pandemia", com o coach Ramon Calvo, do Rio de Janeiro.

17h - "Covid-19 e a importância dos profissionais farmacêutico e biomédico", com a professora nos cursos de Farmácia, Biomedicina e Agronomia, mestre em Ciências Farmacêuticas e Especialista em Análises Clínicas, Thalita Vieira do Nascimento Ximenes.