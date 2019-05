Evento mundial de Observação de Aves acontece em 15 locais diferentes de Campo Grande

O Global Big Day é uma importante ferramenta de ciência cidadã que contribui para preencher lacunas do conhecimento sobre as espécies existentes no planeta - Foto: Divulgação

Está chegando o "grande dia"! O BIG DAY, um evento mundial que mobiliza diversos amantes da observação de aves por todo planeta, acontece agora neste sábado, 4 de maio, e com certeza tem espaço garantido em Campo Grande: a capital do Turismo de Observação de Aves!

Durante todo o dia do evento as pessoas registram as listas de espécies observadas no aplicativo "eBird" e alimentam um banco de dados mundial com as espécies observadas, o local e a hora do avistamento.

Além da experiência e oportunidade de contato com a natureza e sua biodiversidade, o evento também aproxima a população de regiões distintas da cidade, ao mesmo tempo que demonstra a importância da conservação destes espaços, uma vez que são habitats de muitas espécies de aves raras, ameaçadas e endêmicas, ou seja, espécies que ocorrem em uma região e que talvez não ocorra em outra. As áreas verdes da capital são importantes espaços de socialização e de contato com a natureza.

As atividades em Campo Grande acontecem em 15 dos 30 hotspots (áreas importantes) para a observação de aves existentes na capital e serão coordenadas de forma voluntária por facilitadores e colaboradores do Avistar Campo Grande. Entre os hotspots a serem visitados no dia 4 estão: 1. Parque Estadual Matas do Segredo; 2. Parque estadual do Prosa;3. Parque CEA imbirussu; 4. Parque linear imbirussu; 5. Parque linear da lagoa; 6. Parque das Nações indígenas; 7. Horto florestal; 8. Lagoa da Cruz; 9. Lagoa Itatiaia; 10. Parque linear do Anhandui; 11. Parque Itanhangá; 12. Lago do Amor; 13. RPPN UFMS; 14. Canteiro da av. Afonso Pena; 15. Canteiro da av. Ricardo Brandão.

Uma das áreas escolhidas para a atividade na capital em 2019 será o Complexo do Parque dos Poderes. A região, que é um importante HOTSPOT de observação de aves que abriga mais de 230 espécies, incluindo endêmicas como choca-do-planalto e chorozinho-de-bico-comprido, encontra-se hoje ameaçada por um pedido de supressão vegetal expedido pelo Governo do Estado. Levar o GLOBAL BIG DAY para esta área é uma forma de valorização das espécies que ocorrem na região e que se encontram diretamente ameaçadas com o desmatamento. A área é um dos últimos remanescentes de Cerrado na região urbana do Prosa, abrigo de muitas espécies de aves e de outros grupos animais que merecem ser protegidos.

O Global Big Day é uma importante ferramenta de ciência cidadã que contribui para preencher lacunas do conhecimento sobre as espécies existentes no planeta, assim como envolver a comunidade enquanto agente de conservação e proteção das espécies e de seus respectivos habitats. "Participei do BIG DAY de 2018 na região da Lagoa da Cruz e fiquei fascinado pela diversidade de espécies que conseguimos observar em tão pouco tempo. Há tantas aves convivendo com nossa sociedade em pequenos fragmentos de mata presentes no perímetro urbano e sequer damos conta da importância de sua presença ali na região!”, diz o publicitário Rodrigo Motta que participará da atividade novamente neste ano.

O evento é aberto a toda comunidade de Campo Grande, quem quiser se inscrever basta enviar um email para institutomamede2@gmail.com.