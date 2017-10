Evento gratuito na Capital discute sobre Operação Lava Jato

- Divulgação

Começa nesta segunda-feira, às 8h, a Semana Jurídica da Uniderppara debater as novidades nas áreas de Direito Penal, Previdenciário, Civil e Trabalhista. A abertura contará com o delegado e diretor do Centro de Inteligência da Polícia Federal, Guilherme Guimarães Farias, explicando sobre a Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história brasileira.

Além da palestra, serão oferecidas outras quatro capacitações gratuitas com especialistas renomados, discorrendo sobre delação premiada, modernização da CLT, reforma da previdência e mudanças do código civil. Para participar, basta comparecer no auditório do Tribunal do Júri, no 3º andar do bloco 2, na unidade da avenida Ceará. Confira a programação completa.

Dia 23 (segunda-feira)

Palestra: Operação Lava Jato - corrupção

Ministrante: Guilherme Guimarães Farias - delegado e diretor do Centro de Inteligência da Polícia Federal.

Horário: 8h30

Palestra: Crime de corrupção e a aplicabilidade da delação premiada

Ministrante: Carlos Alberto Garcete de Almeida - juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande

Horário: 19h30

Dia 24 (terça-feira)

Palestra: Reforma Previdenciária

Ministrante: Juliane penteado - advogada e professora de Direito Previdenciário

Horário: 8h30

Palestra: Aspectos relevantes no novo código de Processo Civil

Ministrante: Nilton Kiyoshi Kurachi – procurador e professor de Direito Processual Civil, Direito Administrativo e Direito Tributário.

Horário: 13h30



Palestra: Aspectos relevantes para a relação de emprego frente a modernização da CLT

Ministrante: Dr. Francisco das Chagas Lima Filho - Desembargador do Tribunal Regional Federal da 24ª Região.

Horário: 19h30

Dia 25 (quarta-feira)

Júri simulado

Horário: 19h30

Participantes: juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, Carlos Alberto Garcete de Almeida; promotor de Justiça Estadual, Humberto Lapa Ferri; advogado e professor de Direito Penal, Processo Penal e Prática Jurídica Penal, Ronaldo Braga Ferreira.