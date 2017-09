Evento do Senai vai sortear 11 tablets entre estudantes visitantes

O Senai de Mato Grosso do Sul irá sortear 11 tablets para quem visitar as unidades operacionais de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, Sidrolândia e Três Lagoas nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15) durante o Mundo Senai. Ao longo desses dois dias, essas unidades receberão os estudantes do Ensino Médio das escolas da rede pública e privada para divulgar ocupações técnicas da indústria e cursos oferecidos para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

Para participar do sorteio dos 11 tablets, um para cada unidade operacional participante do Mundo Senai, os visitantes terão de fazer, no Facebook, o check-in na unidade do Senai em seu município, postando uma foto ou selfie com a #mundosenaims, curtir e depois compartilhar, sendo que, automaticamente, já estará concorrendo. O resultado será divulgado na segunda-feira (18) e, atenção, as postagens devem ser públicas para serem visualizadas.

A expectativa é de que o Mundo Senai receba em todo o Estado cerca de 10 mil pessoas, incluindo empresários, que participarão de palestras, minicursos, mostras tecnológicas, orientação profissional e visitas aos laboratórios que simulam o dia a dia da indústria. Conforme o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, o evento é uma oportunidade de mostrar a toda comunidade a infraestrutura de que a instituição dispõe e o portfólio de produtos e serviços não só na educação profissional, mas também todas as demais soluções agregadas nas áreas de tecnologia e inovação.

“Nós esperamos impactar todo o público estudantil, que é de interesse da indústria, mas também todo empresariado e trabalhadores das indústrias. Mesmo as pessoas que já têm conhecimento sobre o Senai, é importante ressaltar que sempre temos novidades, dada a atualização tecnológica das nossas escolas e dadas as novas profissões que surgem. As nossas formações acompanham sempre essa tendência. E para o público que conhece pouco as ações do Senai, essa é uma ótima oportunidade de conhecer tudo o que podemos oferecer para formação profissional”, salientou Jesner Escandolhero.

Para os que gostam de tecnologia, o Mundo Senai também é o espaço certo, pois os visitantes poderão conferir demonstrações de uso dos mais modernos equipamentos e máquinas do mercado em diversas ocupações. Além disso, visitantes também poderão participar de minicursos em que poderão comprovar a qualidade da educação oferecida pelo Senai e ter contato com tecnologias usadas nos cursos, lembrando que o Mundo Senai foi criado em 2009 e nesses oito anos recebeu aproximadamente 2,5 milhões de visitantes em todo o Brasil.

Confira a programação do Mundo Senai por cidade:

1 - Aparecida do Taboado

Quinta-feira (14/09)

08h35 às 11h05

13h30 às 16h30

20h00 às 21h00

Sexta-feira (15/09)

16h00 às 16h45

2 - Campo Grande

Faculdade de Tecnologia do Senai

Quinta-feira (14/09)

14h40 às 16h40

19h20 às 21h40

Sexta-feira (15/09)

14h15 às 16h40

19h30 às 21h40

Escola Senai da Construção

Quinta-feira (14/09)

13h00 às 17h00

18h50 às 22h00

Sexta-feira (15/09)

13h00 às 17h00

18h50 às 22h00

3 - Corumbá

Quinta-feira (14/09)

13h00 às 17h00

19h30 às 21h40

Sexta-feira (15/09)

13h00 às 17h00

19h30 às 21h40

4 - Dourados

Quinta-feira (14/09)

08h00 às 11h00

13h00 às 17h00

Sexta-feira (15/09)

08h00 às 11h00

13h00 às 17h00

5 - Maracaju

Quinta-feira (14/09)

07h30 às 10h30

19h00 às 21h00

Sexta-feira (15/09)

07h30 às 10h30

13h30 às 16h30

6 - Naviraí

Quinta-feira (14/09)

08h00 às 11h00

13h00 às 17h00

19h00 às 20h30

Sexta-feira (15/09)

08h00 às 11h00

13h00 às 17h00

19h00 às 20h30

7 - Nova Andradina

Quinta-feira (14/09)

13h00 às 17h00

19h30 às 22h00

Sexta-feira (15/09)

09h40 às 10h20

13h00 às 17h00

19h30 às 22h30

8 - Rio Verde

Quinta-feira (14/09)

19h00 às 21h30

Sexta-feira (15/09)

07h00 às 10h30

13h30 às 16h30

9 - Sidrolândia

Quinta-feira (14/09)

13h40 às 16h40

19h30 às 21h40

Sexta-feira (15/09)

19h30 às 21h30

10 - Três Lagoas

Quinta-feira (14/09)

7h30 às 11h00

13h00 às 17h00

18h40 às 22h40

Sexta-feira (15/09)

07h30 às 11h00

13h00 às 17h00

19h00 às 22h00

