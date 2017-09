Evento do Dia Internacional da Paz reúne público de mil pessoas em escola da Reme

Com apresentações culturais de música e dança, 850 alunos da escola municipal “Vanderlei Rosa de Oliveira”, no bairro Novo Maranhão, comemoraram o Dia Internacional da Paz, festejado nesta quinta-feira (21). Ao todo, o evento reuniu um público de mais de mil pessoas.

O evento batizado de ‘A Paz” está em sua terceira edição e contou com a presença de representantes de diversas entidades da Capital, que falaram para os alunos, pais e professores sobre a importância de estimular entre as crianças e jovens, ações que pregam a solidariedade e a união entre os povos.

Crianças da pré-escola ao 9º ano apresentaram números com músicas alusivas a paz. Em um deles, os alunos entraram segurando girassóis que representavam a vida. Meninas usaram máscaras destacando a fauna e a flora. Uma delas também entrou vendada e segurando uma balança. No final, o grupo distribuiu girassóis para o público.

Em outra apresentação, os alunos dançaram segurando velas acesas, que simbolizavam a luz necessária para iluminar as decisões da humanidade. Já os alunos do pré se apresentaram com pombas desenhadas em cartolina.

Todo o ato foi traduzido também no idioma terena através do professor Itamar Jorge Pereira, técnico da Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Presente no evento, a advogada e embaixadora mundial pela Paz, Delasnieve Daspet, é defensora das causas sociais há mais de 30 anos e representante de diversas entidades internacionais que lutam pela pacificação internacional.

Segundo ela, eventos como o realizado pela escola “Vanderlei Rosa” ajudam a avivar nas crianças o sentimento de promover o entendimento entre os membros de uma comunidade, propagando a cultura de paz. “Essa iniciativa começa dentro da escola e, da família. Temos que falar todos os dias sobre harmonia e respeito ao próximo”, enfatizou.

A ativista conta que já percorreu o mundo levando exemplos de ações como a realizada nesta quinta-feira na escola e que os trabalhos já desenvolvidos junto a Reme (Rede Municipal de Educação) já mobilizaram 30 mil alunos ao longo dos anos.

A diretora da escola, Lucilene de Oliveira Vedana, ressalta que a paz deve ser fortificada em gestos simples do cotidiano. “Temos que começar respeitando nossos colegas e a escola tem o dever de incentivar estas ações”, disse.

Para a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus a sociedade deveria reproduzir mais atos que promovam a paz mundial. “Este é um trabalho para ser feito todos os dias em nossa comunidade. Temos que mostrar para as crianças que é possível nos entendermos de forma harmônica, sem guerras”, pontuou.

