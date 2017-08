Câmara Municipal promove evento para discutir a educação ambiental

Com o objetivo de discutir temas como a educação ambiental, drenagem, parques lineares e o tratamento de resíduos sólidos, o Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar – CEA Imbirussú foi sede de mais esta edição da Câmara Participativa. O evento, que abordou Políticas Municipais do Meio Ambiente, ofereceu a oportunidade de representantes da comunidade local, comunidade acadêmica, entidades de classe, poder público municipal e poder legislativo municipal dialogarem, por meio de uma ampla reflexão através de apresentações, preposições, troca de ideias e experiências acerca da temática Meio Ambiente.

Além dos temas propostos, também foi abordada a importância de questões como o aproveitamento da água da chuva, incêndios urbanos, horticultura inserida nas escolas, canteiros verdes, compostagem, correta segregação dos resíduos, coleta seletiva, aproveitamento e incentivos na utilização da energia solar, tendo sempre como base a conscientização e a educação como formas de incentivo às práticas sustentáveis.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, abordou temáticas que lhe foram solicitados por meio dos presentes e ressaltou o trabalho da administração em incentivar práticas ambientais. “Estamos trabalhando dia após dia diretamente com a população, buscando a integração do urbano com o meio ambiente. Incentivando práticas adequadas para que a nossa cidade se torne uma cidade sustentável. Lembrando que é responsabilidade de todos a conscientização e a educação ambiental”, disse.

O vereador Eduardo Romero, que presidiu o evento, enfatizou a necessidade da participação popular e o momento de reflexão quanto ao que já vem sendo feito e o que ainda poderá ser realizado, incentivando e propondo a preservação do meio ambiente. “Estamos aqui para ouvir os anseios, debater políticas públicas que efetivamente auxiliem na preservação ambiental. Devemos ter o sentimento de pertencimento com relação ao local em que vivemos, conhecer nossa cidade. Estamos abertos para os anseios da população e propor medidas que auxiliem na execução das ações”, enfatizou.

O secretário-adjunto de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luis Eduardo Costa, destacou o cuidado da atual administração em propor uma gestão com o olhar integrado entre as questões urbanas e ambientais. “Temos como exemplo as discussões que estão sendo realizadas junto à comunidade com relação à elaboração do Plano Diretor de Campo Grande, que não somente será um planejamento urbano como também ambiental, visando à integração e tendo um olhar diferenciado com relação aos anseios a partir das comunidades, dos bairros”, pontuou.

A diretora Tânia Vital da Silva Gomes, da Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho, participou do evento e salientou que o caminho para os avanços na educação e na preservação do meio ambiente podem partir das instituições de ensino e contou o que a escola já tem feito para isso. “Temos que plantar essas sementes de mudança nas escolas. Em nossa escola temos implantada uma horta que agrega diversos tipos de ensinamentos aos alunos, bem como suas famílias. Mas ainda dependemos muito de parcerias, é preciso de mais incentivos para que nossas ações possam ser difundidas para toda a comunidade, pois sabemos do seu anseio por isso”, ponderou.

Simone Mamede, diretora do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, também fez o uso da palavra lembrando que um dos maiores desafios da educação ambiental está na conscientização do público adulto “As questões ambientais devem ser encaradas pelo poder público de forma séria, delicada, pois é a base da vida, a base do nosso capital e que assegura a sustentabilidade. Campo Grande tem uma biodiversidade incrível, sendo uma Capital de observação de mais de 300 espécies de aves. E nós, enquanto cidadãos, podemos fazer a diferença na sociedade”, opinou.

E finalizando o evento, Antônio Carlos Silva Sampaio, gestor do CEA Imbirussú, pontuou que o local é um espaço voltado para a comunidade e que está aberto à disposição de todos “Estamos abertos para receber a população, escolas, universidades, associações, grupos em geral que queiram visitar e conhecer sobre Educação Ambiental. Também fazemos trabalhos itinerantes quando convidados. O CEA é um local rico em fauna e flora e precisa ser conhecido e preservado por todos”, finalizou.

O evento foi promovido pela Câmara Municipal em parceria com Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

