Evento Científico do curso de Letras abre inscrições para submissão de trabalhos

(Foto: Divulgação)

www.even3.com.br/cineforum. Neste ano, o CineFórum ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de setembro, na unidade Campo Grande da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As submissões de resumos e artigos já estão abertas e podem ser feitas até o dia 05 de Junho pelo site

Os trabalhos acadêmicos serão avaliados para publicação nos anais do evento, com ISBN. E poderão ser inscritos em três grupos de trabalhos, sendo eles: Sociedade e Relações de Gênero, Literaturas em Perspectiva e Estudos de Linguagens.

O CineFórum é um projeto criado e desenvolvido por acadêmicos de Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com o apoio da coordenação dos cursos de Letras da UEMS. Em 2019 o CineFórum chega ao seu segundo ano com o tema Conexões.

O tema “Conexões” veio com o intuito de compreender “como as conexões humanas acontecem numa sociedade onde as conexões tecnológicas se sobressaem, aonde estamos e para onde estamos indo? São novos tempos, novas tecnologias, novos debates antigos (?) e novas formas de amar. O amor se torna líquido e a sociedade do espetáculo toma conta, onde o que vende é o horror, as dores e os desamores. Tudo que nós podemos dizer é que, as conexões, nunca morrem”, destacam os organizadores.

“O Cine-Fórum é um evento organizado pelos próprios alunos, com o apoio de professores do curso de Letras, visando discutir filmes que tematizam questões políticas e culturais importantes para compor uma visão mais rica e crítica da sociedade. O fato de termos eventos planejados e geridos pelos alunos indica algo importante: a Universidade tem que ser um espaço de liberdade de organização para o livre debate de ideias. Quando vemos os alunos assumindo essas discussões, isso significa que a democracia está florescendo no ambiente universitário. E isso é fundamental, especialmente na atual conjuntura”, explica o professor, Dr. Volmir Cardoso Pereira.

Link para inscrição: www.even3.com.br/cineforum

O CineFórum está nas redes sociais pelo Instagram @cineforum2019