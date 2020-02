EUA vão tirar cidadãos de cruzeiro em quarentena no Japão com voo fretado

Depois de chegar nos EUA, todos precisarão passar por mais duas semanas de quarentena, segundo a carta - Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Os Estados Unidos anunciaram que os norte-americanos a bordo de um navio de cruzeiro em quarentena serão levados de volta para casa em um voo fretado no domingo. Cerca de 380 norte-americanos estão a bordo do navio Diamond Princess, que está ancorado em Yokohama, cidade portuária a sudoeste de Tóquio. Até agora, 285 pessoas do navio tiveram teste positivo para o coronavírus, após 67 novos casos terem sido detectados no sábado.

A aeronave chegará ao Japão no domingo, e as pessoas serão transportadas para a base da Força Aérea de Travis, na Califórnia, com alguns passageiros seguindo para a base da Força Aérea de Lackland, no Texas, disse a embaixada dos EUA no Japão, em uma carta aos passageiros e à tripulação que foi postada online no sábado.

Depois de chegar nos EUA, todos precisarão passar por mais duas semanas de quarentena, segundo a carta. Os passageiros farão um check-up antes de serem autorizados a embarcar no voo fretado, e aqueles que apresentarem sintomas de doença não poderão embarcar no avião, disse a embaixada.

O Ministério da Saúde do Japão autorizou o desembarque de 11 passageiros na sexta-feira, dizendo que maiores de 80 anos ou com condições médicas subjacentes, bem como aqueles que estavam em cabines sem janelas durante a quarentena de 14 dias, podem ficar em uma instalação designada em terra. A quarentena no navio deve terminar na quarta-feira, o que significa que as pessoas poderão sair do barco se estiverem saudáveis.

Separadamente, o governo japonês disse neste sábado que um voo fretado para trazer japoneses de Wuhan - a cidade chinesa no centro do surto

do vírus - sai no domingo e volta na segunda-feira. Esse seria o quinto avião com essa finalidade destinado pelo Japão. Fonte: Associated Press.