EUA e Coreia do Norte discutem questões de direitos humanos

O relator especial das Nações Unidas (ONU) para a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte afirmou que a questão deveria ser discutida nas conversações entre Washington e Pyongyang.

A declaração foi feita por Tomás Ojea Quintana durante coletiva de imprensa, na quarta-feira (23), em Nova York.

Ele afirmou que norte-coreanos são privados de liberdade de expressão e que violações sérias dos direitos humanos continuam ocorrendo no país.

Segundo Quintana, direitos humanos deveriam integrar as negociações entre os Estados Unidos (EUA) e a Coreia do Norte. Ele acredita que isso é fundamental para a estabilidade sustentável do lado norte-coreano, além de quaisquer acordos de desnuclearização.

O relator especial acrescentou que funcionários governamentais americanos lhe disseram que houve uma melhora no sistema para isenção de assistência humanitária das sanções do Conselho de Segurança da ONU.

Em um recente relatório, Tomás Ojea Quintana disse que não tem havido progresso na questão dos japoneses sequestrados pela Coreia do Norte.