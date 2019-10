Estudantes têm até quinta para buscar isenção da taxa de inscrição para ingresso no IFMS

IFMS oferece 1.440 vagas - Arquivo

Estudantes da rede pública interessados em fazer o exame de seleção 2020, para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), têm até quinta-feira, 10, para pedir a isenção da taxa de inscrição.

A solicitação deve ser feita no preenchimento do formulário de inscrição, disponível na página do candidato da central de seleção do IFMS. Ao selecionar o item “Isento”, o interessado deve anexar um documento comprovando que estuda em escola pública.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado no dia 18 de outubro. Já a divulgação do resultado definitivo está prevista para 29 de outubro.

Os candidatos que tiverem o pedido de isenção da taxa de inscrição negado deverão efetuar o pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da União), no valor de R$ 25,00, até 7 de novembro, em qualquer agência do Banco do Brasil.

Os interessados em fazer o Exame de Seleção 2020 devem se inscrever até 6 de novembro, através do site do IFMS (http://www.ifms.edu.br/site). Na inscrição, é preciso informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do estudante que irá concorrer à vaga.

O IFMS oferece 1.440 vagas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A prova será aplicada no dia 24 de novembro, nos municípios onde as vagas são ofertadas.