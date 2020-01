Estudantes relatam erros no Sisu; ministro diz que não há problemas

Estudantes relataram na tarde hoje (24), em redes sociais, erros no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como inscrições duplicadas nas primeira e segunda opções e o aumento correspondente das notas de corte em razão do cálculo errado. Em entrevista à Rádio Nacional da Amazônia na tarde de hoje (24), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que não há problemas no Sisu. Segundo o ministro, "está tudo sob controle". "Se tivesse qualquer erro já teria sido paralisado. E assim que terminar o processo a gente vai dar transparência para todo mundo. Sistema está lento porque houve volume gigantesco”, comentou o titular do MEC.

De acordo com alguns relatos publicados, o sistema estaria considerando o canditado apto nas duas opções de cursos pretendidos, o que pode elevar as notas de corte. “Consertem as notas de corte. Você não pode estar dentro das vagas na primeira e segunda atenção opção. Isso é básico”, diz um perfil no Twitter. Outro perfil publicou uma imagem que mostra a nota zerada.

MPF

Nesta tarde, o Ministério Público Federal pediu, por meio da Procuradoria Regional dos Diretos do Cidadão (PRDC) em Minas Gerais, a suspensão das inscrições e alteração dos calendários 2020 do Sisu, do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa Universidade para Todos (Prouni). O MPF pediu à Justiça Federal que seja feita uma auditoria no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Também foi solicitado que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realize nova conferência dos gabaritos dos alunos que fizeram o exame.

Enem

As notas do Enem 2019 foram divulgadas no dia 17 de janeiro. Após a divulgação, o ministério identificou inconsistências na correção de algumas provas. Por causa do problema, o prazo de inscrições no Sisu, que terminaria hoje, foi prorrogado até domingo (26) para, segundo a pasta, evitar prejuízo aos candidatos.

Os resultados das inscrições do Sisu serão divulgados no dia 28 de janeiro.