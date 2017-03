Estudantes do Ensino Médio podem participar de projetos de Iniciação Científica da UFGD

A UFGD abriu inscrições para a seleção de estudantes para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Ensino Médio (PIBIC-EM). O processo seletivo visa conceder bolsas de iniciação científica para estudantes matriculados no Ensino Médio de escolas públicas ou técnicas mediante sua participação em atividades de pesquisa científica e tecnológica, nas diversas áreas de conhecimento, sob a orientação de professores da UFGD.



As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 28 e abril, na Coordenadoria de Pesquisa da UFGD (Unidade I), de segunda-feira a sexta-feira, entre 07h e 11h e das 13h às 17h. A Unidade I da UFGD fica localizada na Rua João Rosa Góes, nº 1761, Vila Progresso.



Para realizar a inscrição, os alunos precisam entregar os seguintes documentos: ficha de inscrição, disponível na página da Iniciação Científica/UFGD, devidamente preenchida e assinada; cópia do RG e CPF ou dos respectivos protocolos de solicitação junto aos órgãos competentes; histórico ou boletim escolar do ano letivo de 2016; e um comprovante de matrícula no ano letivo de 2017.



Entre os requisitos para o estudante poder participar, ele deve estar regularmente matriculado no Ensino Médio regular ou técnico de escola pública, dispor de no mínimo oito horas semanais para desenvolver as atividades relacionadas ao programa, e não ter vínculo de trabalho nem receber bolsa de instituições públicas ou privadas, durante toda a vigência da bolsa.



A quantidade e valor das bolsas oferecidas neste processo seletivo serão definidos somente após a divulgação da quota institucional da UFGD junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As bolsas serão válidas por 12 meses, com vigência entre 1º de agosto de 2017 e 31 de julho de 2018.



A seleção será composta por três fases. A primeira etapa consistirá da análise e homologação das inscrições, seguida da análise de desempenho do aluno e, por último, haverá a divulgação do resultado e abertura do prazo para a apresentação dos documentos adicionais.A classificação final será divulgada no dia 03 de julho.



Orientadores



As inscrições dos orientadores de projetos deverão ser feitas mediante o preenchimento da ficha de inscrição, disponível na página da Iniciação Científica/UFGD, e do encaminhamento da mesma para o e-mail [email protected]



Podem ser orientadores de projeto no PIBIC-EM todos os professores efetivos, visitantes, colaboradores ou voluntários vinculados à UFGD, além dos bolsistas de Desenvolvimento Científico Regional e do Programa Nacional de Pós Doutorado, e os servidores técnico-administrativos da UFGD. Em todos os casos, é necessário que o projeto de pesquisa do proponente esteja corretamente cadastrado na Pró-reitoria de Ensino de Pós-graduação e Pesquisa (PROPP).



Mais informações e detalhes sobre o processo seletivo, tanto para estudantes do Ensino Médio, quanto para orientadores, podem ser obtidas no edital publicado pela PROPP.



