Estudantes do DF podem se preparar para o Enem em aulas gratuitas

Os estudantes do Distrito Federal que estiverem se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem participar de aulas gratuitas do projeto #BoraVencer, feito pela Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude. Amanhã (2) haverá um aulão com conteúdos de ciências humanas, com foco em filosofia, sociologia, história e geografia.

Os aulões ocorrem das 13h às 18h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A primeira aula foi no dia 27 de agosto, com conteúdo de linguagens e códigos. No dia 30 de setembro haverá aulas de redação e matemática e no dia 8 de outubro a preparação será para ciências da natureza. Uma semana antes da primeira prova do Enem, será feito um aulão de dicas, com revisão geral de conteúdo do exame.

A Subsecretária da Juventude em exercício, Priscila Monteiro, explica que a iniciativa é voltada para alunos que não têm capacidade de pagar um cursinho privado. “O objetivo é proporcionar ao jovem de baixa renda o acesso a esses cursos, para poder se qualificar melhor para o Enem”, diz. Segundo ela, cada aulão reúne cerca de 2,5 mil alunos. O aulão é aberto para todos os estudantes, tanto para estudantes da rede pública como particular.

As aulas são ministradas por professores de cursinhos de forma voluntária. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.

No dia das aulas, será oferecido transporte gratuito para os estudantes antes e depois do encontro, a partir da Rodoviária do Plano Piloto. Desde 2016, foram promovidas 13 edições do programa, além de dois cursos intensivos.

Maratona

Outra iniciativa para os estudantes de Brasília é o projeto social Maratona Enem, coordenado por professores da rede privada. As aulas são gratuitas e exclusivas para alunos da rede pública de ensino.

A primeira aula do projeto será de redação e está marcada para amanhã (2), das 13h30 às 18h15. Para participar, é preciso ter concluído ou estar cursando o 3º ano do ensino médio da rede pública de ensino, além de estar inscrito no Enem. Serão disponibilizadas 100 vagas por aula.

Mais informações pelo www.facebook.com/maratonaenemdf

Enem

Neste ano, as provas do Enem serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. O resultado das provas poderá ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil.





