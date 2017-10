Estudantes de cursinho da Prefeitura participam de aulão com professor celebridade da internet

Duzentos estudantes do ‘Cursinho Levanta Juventude’, oferecido de forma totalmente gratuita pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, a pessoas que vão prestar a prova do Enem, participam na tarde desta terça-feira do Aulão do Colégio Status.

O evento visa ajudar os estudantes a desestressarem e ao mesmo tempo pegar as últimas dicas para a prova. Neste ano, o diferencial é a presença do professor Nerckie, um dos pioneiros em portais de educação no Youtube.

Considerado uma celebridade entre os estudantes, o professor conta estar muito feliz por poder levar conhecimento a estudantes que muitas vezes não têm acesso. “Eu acho isso simplesmente maravilhoso, para quem me conhece, um das minhas grandes formas de discurso é a questão da democratização do ensino. Ter aqui conosco 200 alunos que vão ter acesso a um ensino de qualidade, vão ter um acesso de preparo ao Enem é essencial. É muito importante aprender matemática com contextualização. E quando o aluno percebe esse diferencial na prática, ele se sente motivado em aprender”, diz Nerckie.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a parceria vem ao encontro do que busca a atual gestão. “O Colégio Status, segundo o ranking do Enem, é considerado um dos melhores da região, razão porque trazer aqueles que estudam nas escolas municipais para concorrer com outros adolescentes de escola particular de forma mais isonômica, para que todos possam concorrer com igualdade de condições”, afirma.

Coordenadora do ensino médio do colégio, Rita Pisco afirma que a parceria inédita com a Prefeitura ajuda a democratizar o ensino. “Com essa parceria foi possível darmos acesso a esses alunos que não teriam como assistir as aulas. Estamos muito felizes em recebê-los. O Aulão é sempre dado por professores da nossa escola que se caracterizam dentro de um tema, se preparam para fazer uma aula especial com as últimas dicas do que pode cair no Enem”, diz.

Para finalizar, o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, afirma que a parceria é símbolo do sucesso do Cursinho Levanta Juventude e da importância em promover o ensino. “O Colégio Status financiou este dia de hoje, com os seus professores e com professor Nerckie, que é um dos maiores especialistas em Enem do país. Ocolégio fraqueou a entrada dos nossos alunos. Queremos parabenizar o empresário Lúcio (proprietário da escola) pelo evento”, conclui.

Mil transmissões

No último sábado, a Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para Juventude promoveu uma transmissão ao vivo do aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Cursinho Levanta Juventude. Durante o tempo de aula, houve mais de 900 visualizações no vídeo e o link teve um alcance de mais de 3 mil pessoas.

