Estudantes das Escolas da Autoria de Campo Grande participam de aulão preparatório para o Enem

Campo Grande (MS) – A 15 dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), está na hora de os estudantes revisarem os conteúdos e tirarem as últimas dúvidas antes da avaliação que é a porta de entrada para a maioria das universidades brasileiras. Para auxiliá-los nesta tarefa, as escolas de ensino médio em tempo integral – Escolas da Autoria, de Campo Grande, reuniram os estudantes do 3º ano no teatro do Colégio Dom Bosco, na manhã desta sexta-feira (20.10), para um aulão preparatório para o Enem, abordando os conteúdos de Língua Inglesa, Física, Atualidades/Redação, Matemática e Biologia.

Como um dos objetivos do aulão é a integração, as aulas foram ministradas por profissionais de diferentes escolas. “Um dos princípios da Escola da Autoria é justamente a convivência, a união e espírito de equipe, e hoje podemos viver esta integração entre professores e estudantes”, explicou a diretora da Escola Estadual Lucia Martins Coelho, Déborah Dal Moro. “Nossos estudantes estão ansiosos por mais conhecimento e por isso, temos promovido “aulões” na escola também. Ontem à noite fizemos um e hoje eles estão aqui, mostrando como estão focados no estudo”, destacou a diretora.

O aulão começou com Língua Inglesa, disciplina ministrada na Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha pelo professor Guevara Vascos de Toledo Pereira. “Este é um momento não só para ver o conteúdo, mas para os alunos se conhecerem e trocarem experiências sobre o que está acontecendo em cada escola”, afirmou. Muito aplaudido ao fim de sua aula, o professor credita o sucesso ao trabalho desenvolvido com profissionalismo e dedicação. “Quando a gente gosta do que faz, esse sentimento é refletido em sala de aula. Acho que os alunos gostam porque faço com muito carinho”, concluiu Guevara.

Durante toda a manhã, o que se viu foram estudantes atentos, interessados e participativos. Entre eles, Matheus Alexandre Cristaldo Fialho, da EE Lucia Martins Coelho. Para ele, a iniciativa ajuda a expandir o conhecimento dos estudantes. “Estamos vendo a mesma matéria, mas de um jeito novo, e isso é muito bom”, explicou. Alice Victória Camargo de Oliveira, da EE Severino de Queiroz, concorda. “É nesse momento que temos a oportunidade de conhecer outras escolas e ver como os outros professores ensinam. Muitas vezes ficamos presos ao tipo de ensino do nosso professor e, quando temos essa oportunidade, é legal ver como os outros alunos estão aprendendo e qual a metodologia do outro professor, explicou a futura advogada.

Escola da Autoria

Mais do que ampliar o tempo de permanência dos jovens na escola, A Escola da Autoria promove a formação para a vida, buscando ampliar as referências do estudante com relação aos valores e princípios que ele constitui ao longo de sua vida nos diversos meios com os quais interage; desenvolve um conjunto pleno de competências cognitivas, bem como um conjunto de outras competências essenciais nos domínios da emoção e da natureza social; e contribui para a redução do índice de abandono e aumenta a aprovação dos estudantes no ensino médio da Rede Estadual de Ensino.

A proposta da Escola da Autoria trabalha sobre a perspectiva da formação do jovem autônomo, solidário e com as competências necessárias para o século 21. Para que isso aconteça, a matriz dessas escolas atende de forma articulada as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada, que incluem disciplinas eletivas, projeto de vida, estudo orientado, pós-médio, práticas experimentais e ambientes de aprendizagem entre outras práticas.

Em Campo Grande, as Escolas da Autoria são oito: Amélio de Carvalho Baís, Prof. Emygdio Campos Widal, José Barbosa Rodrigues, Lucia Martins Coelho, Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, Severino de Queiroz, Maria Constança de Barros Machado e Waldemir Barros da Silva. No interior, a Escola da Autoria está em Corumbá, Dourados, Maracaju e Naviraí.

Texto e foto: Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED).