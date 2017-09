Teatro Prosa recebe segunda edição do Festival da Canção Internacional

Alunos da Reme (Rede Municipal de Educação), selecionados na primeira fase do “2º Festival da Canção Internacional” disputam e mostram suas habilidades nesta terça-feira (26), às 13h30, no Teatro Prosa do Sesc Horto, com composições de musicas internacionais.

O evento tem o objetivo de incentivar e valorizar o talento dos alunos da Rede Municipal, revelando suas habilidades de composição, canto, como instrumentistas e intérpretes.

A organização do evento é da Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura) da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e visa fomentar o desenvolvimento da arte na escola e a produção de saberes, além de criar espaço e estimular a expressão de talentos entre a comunidade escolar.

Os estudantes classificados nas finais do evento irão receber de premiação medalhas de ouro, prata e bronze.

A seleção dos candidatos foi feita através de material gravado em vídeo de celular, postado no youtube, com link encaminhado para a DEAC. A apresentação no Festival da Canção Internacional poderá ser em solo, duo, trio ou orquestra. Ao todo , o festival terá mais de 20 participantes.

Confira a lista de estudantes e escolas classificadas.

– Ana Flávia Ribeiro da Silva – E.M. Aldo de Queiroz.

– Ana Paula Recalde Dal Vesco/Rafaela Freitas Diniz – E.M Major Aviador Y-Juca Pirama.

– Duanne Justiniano de Faria/ Izabela Vitória Soares dos Santos/ Raynara Pereira França Valter/ Evelyn Arguelho Lopes- EM. Oneida Ramos

– Eduarda Fidelis de Freitas – E.M. Maria Lúcia Passarelli

– Erika Souza Gonçalves dos Santo – E.M. Professora Marina Couto Fortes

– Isabelle Helena Faria e Samara Escobar Trajano – E.M. Major Aviador Y-Juca Pirama

– Júlia Manoela de Oliveira – E.M. Profa Brígida Ferraz Foss

– Kethelen Tavares de Macedo – E.M. Adair de Oliveira

– Maria Eduarda Ramos – E.M. Eduardo Olímpio

– Maria Vitória dos Santos Lima – E.M. Professora Marina Couto Fortes

– Milaine A. Araújo – E.M. Oneida Ramos

– Paulo Daniel Ferreira Inzaulbraud – E.M. Maria Lúcia Passarelli

– Rafaela Dobre Vasques- E.M. Professora Nagib Raslan

– Rebeca de Oliveira Ribeiro – E.M. Tertuliano Meirelles

– Renato de Oliveira Maciel- E.M Tertuliano Meirelles

– Samyra Santos da Rosa- E.M.José Mauro Messias

– Yasmin Sol Jara Dantas- E.M. Adair de Oliveira

Veja Também

Comentários