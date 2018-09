Estudantes da Reme comemoram com Departamento de Trânsito 20 anos de projeto “Detranzinho”

_DSC9398

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), comemorou nesta quarta-feira (26), no auditório do Departamento Estadual de Trânsito – Detran, juntamente com os alunos Escola Municipal Nagen Jorge Saad, os 20 anos de criação do projeto do, “Detranzinho”, onde os alunos apresentaram um teatro sobre a temática de educação no trânsito.

O evento em comemoração ao aniversário do projeto reuniu as instituições que participam das ações do Detranzinho, como a Rede Municipal de Ensino, Agência Municipal de Trânsito – Agetran. O Programa tem como objetivo promover educação e ensino para o trânsito motivando as escolas por meio dos professores e estudante.

A intenção do programa também aplicado na Rede Municipal é orientar o desenvolvimento dos conteúdos e das atividades sobre o tema trânsito, segurança e prevenção de acidentes com pedestres, ciclistas, passageiros, meio ambiente, travessia segura, dispositivos de retenção, regras de circulação, visando integrá-los no contexto trânsito.

A Rede Municipal é atendida pelo “Detranzinho vai à Escola”, orientando as crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental. As unidades da Rede Municipal participam também da visita no espaço vivencial da Cidade Escola de Trânsito, que fica localizada dentro do pátio do Detran.

Para a Secretaria Adjunta de Educação da Semed, Soraia Campos, que esteve prestigiando o evento, a parceria é fundamental para criar cidadãos conscientes no futuro.

“A Secretaria de Educação é parceria em projetos como este, esse tipo de ação de educação e conscientização do trânsito é constante nas unidades. Estamos preparando as crianças hoje, para que em nosso futuro tenhamos cidadãos conscientes no transito. Tudo isso começa agora, plantando uma sementinha. A apresentação da escola Nagen foi linda”.

A diretora da Escola Municipal Nagen Jorge Saad, Iracema Lino da Silva, comenta a importância dos alunos participarem do evento e das ações do projeto. A diretora ressaltou que a escola é destaque nas ações do Departamento de Trânsito.

“O transito é um tema transversal e já é tradição da escola participar tudo o que Detran nos sugeri, os concursos. É um privilegio que todos os anos, nos últimos cinco anos nós somos sempre os primeiros colocados em tudo que seja, concurso de redação e, dessa vez o teatro já esta classificado em segundo lugar”.

A diretora explicou que a apresentação foi a culminância do trabalho feito com os alunos dentro da escola. Ela comentou ainda que a equipe técnica da Agetran e Detran são bem participativos com a unidade escolar.

Iracema acredita que a esse tipo de ação, de apresentar de forma lúdica para as crianças tem mais credibilidade com os alunos e se torna mais fácil a compreensão. “A conscientização desde criança vai da escola para a rua, para a casa e assim no caminho da escola. Trabalhos o condutor do futuro, depende dele desde já como será nossa sociedade à frente”.

“Esse projeto só é possível e durou 20 anos e, vai durar muito mais porque temos essas parcerias. Falamos nos educadores que o dinheiro gasto na educação, não é gasto, é, sim investimento. Estamos investindo na construção de cidadãos. Somos eternamente gratos pela dedicação das instituições”, ressaltou a Diretora de Educação para o Trânsito, do Detran, Maria Nogueira Rondon.

O aluno Ivan Soares Guindo, de 11 anos, da Escola Nagen, falou que aprendeu com o projeto algumas leis de transito, o respeito aos sinais e ao limites das vias.

“Eu acho super bacana vir no Detran. Eu sei que a gente tem que olhar com atenção, prestar atenção nas placas. Respeitar os limites de velocidade e os sinais do semáforo. Aprendi a respeitar o trânsito”.

Para Maria Claúdia da Silva Santana, de 10 anos, estudante do 5° ano, o projeto também proporcionou a conscientização do trânsito. Não sendo sua primeira visita no projeto, a aluna conta que o desrespeito ao transito pode ocasionar acidentes.

“Eu acho muito legal o projeto e essa é a terceira vez que estou participando do Detranzinho. Eu aprendi que temos que respeitar as leis, não passar no sinal vermelho, porque se não pode acontecer algum acidente”, diz Cláudia.