Estudantes da Rede Estadual de Ensino comemoram aprovações nas universidades

Com um sorriso que insiste em não sair do rosto, um grupo de jovens, recém-formados na EE de Ensino Médio em Tempo Integral – Escola da Autoria Lucia Martins Coelho, de Campo Grande, voltou à escola para compartilhar com colegas e professores as aprovações nas universidades. “Meu sentimento hoje é de alegria. Alegria pelo trabalho feito e pelo o que está acontecendo, e por ver esses jovens felizes e satisfeitos com a escola”, destaca a diretora Deborah Dal Moro.

Cristhiane Rodrigues, primeira colocada no curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estava acompanhada pelo pai, Agostinho Rodrigues Alves, agricultor na Comunidade Quilombola Furnas de Boa Sorte, Corguinho, e que enxerga nos estudos o caminho para o sucesso dos filhos. “Eu acreditava, de verdade, que ela iria conseguir uma vaga na universidade, ela focou, procurou aprender e teve professores que deram muita atenção. Esta é uma escola que olha com amor os alunos”, conta.

Quando morava na zona rural, Cristhiane ia para a escola após o almoço e, muitas vezes, chegava em casa só de madrugada. Para estudar em Campo Grande, ela mora na casa de parentes, mas a estudante nunca se conformou, e as dificuldades nunca foram obstáculo para ela. “Meus pais pararam de estudar, então sempre pensei que eu tinha que dar orgulho para eles, além de representar minha comunidade, e é por isso que decidi vir estudar na Capital”, explica Cristhiane a única, entre oito irmãos, a concluir o ensino médio. A boa notícia é que Cristhian, irmão mais novo dela, está cursando o 1º ano na mesma escola.

Além de Cristhiane, o grupo contava com João Victor de Jesus Silva Santos, segundo lugar em Fisioterapia; Sara Landa Santos de Matos, primeiro lugar em Física; Sergio Luiz Lima Barbeira Filho, segundo lugar em Educação Física; Isabella Thalia da Costa Corrêa, primeiro lugar em Direito; Milena Melo Caetano, no curso de Turismo – todas na UFMS; além de Luiza Vitória Lencina Rodrigues, Designer de Interiores, na Unigran.

Confira a relação com mais de 100 aprovados da Rede Estadual de Ensino, de diferentes escolas e municípios sul-mato-grossenses: