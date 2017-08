Estudantes da Escola Sesi da Capital irão testar os conhecimentos na área de informática

Os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Campo Grande participam, neste sábado (12/08), das 9 às 11 horas, da 3ª etapa da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), quando serão testados os conhecimentos dos estudantes na área. As provas fornecidas pela organização da OBI, que está cargo do Instituto de Computação da Unicamp, serão aplicadas nas dependências da própria Escola do Sesi de Capital junto a 24 estudantes.

Segundo a diretora Gláucia Campos, em Mato Grosso do Sul 13.237 estudantes de escolas públicas e privadas fizeram inscrição na OBI, enquanto no Brasil todo foram 49.896. “Para essa 3ª fase, do nosso Estado classificaram-se 1.359 dos 13.237 inscritos, sendo 24 somente da Escola do Sesi de Campo Grande”, ressaltou.

Ela destaca que o objetivo da OBI é despertar nos alunos o interesse pela ciência da computação, que, nos dias atuais, se tornou essencial da formação das pessoas. “Trata-se de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição”, pontuou.

Para a professora Daniela Yule, que leciona Matemática na Escola do Sesi de Campo Grande, muitos alunos se interessaram pela proposta da OBI para ter mais acesso à tecnologia. “Como a Escola do Sesi estimula esse processo de conhecimento tecnológico, a participação foi grande do Ensino Fundamental e estamos confiantes no sucesso de todos”, afirmou.

Na avaliação do estudante Paulo Ricardo Bojikian Hernadez, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi da Capital, participar da competição é uma forma de praticar mais a área de informática. “Eu gosto muito da área de informática e estou me dedicando ao máximo para ser um dos premiados com os cursos na Unicamp”, disse.

A competição

A OBI está organizada em três modalidades, porém a participação da Escola do Sesi de Campo Grande está apenas na “Modalidade Iniciação”, nos níveis 1, para alunos até o 7º ano do Ensino Fundamental, e 2, para alunos até o 9º ano do Ensino Fundamental.

Na Modalidade Iniciação, os alunos concorrem resolvendo problemas de lógica e problemas de computação, sem uso de computador, apenas utilizando lápis e papel. O objetivo dessa modalidade é despertar o gosto por problemas de computação e detectar talentos potenciais para programação.

Todos os participantes receberão certificados de participação, enquanto os melhores colocados de cada modalidade receberão ainda medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores colocados das modalidades Iniciação e Programação serão convidados para uma semana de cursos no Instituto de Computação da Unicamp.

Os alunos da “Modalidade Iniciação” participarão de cursos de Introdução à Programação, enquanto os alunos da “Modalidade Programação” participarão de cursos de Programação Avançada. Os cursos serão ministrados no Instituto de Computação da Unicamp em datas divulgadas oportunamente.

Para os alunos da “Modalidade Programação - Nível 2”, terá, durante o curso de Programação Avançada, uma seleção para escolher os quatro integrantes da equipe brasileira na Olimpíada Internacional de Informática (OII), que conta com a participação de equipes de mais de 80 países de todo o mundo.

Confira abaixo a lista dos 24 alunos do Sesi que participarão da OBI:

Nível I

Caique Ferrraz

Felipe de Almeida Borba

Deivison Ruan

Igor Viana de Queiroz

João Guilherme Pimpinatti

Murilo Padilha da Silva

Yasmin Barros Alves

Caroline Sales

Thomas Yuji Aguiar Martins

Jonas Mathews C. de Oliveira

Paulo Ricardo B. Hernandez

Isabela Pereira Gonçalves

Júlia Vitória Padilha da Silva

Vinícius dos Santos Ferraz

Nível II

Kaio Henrique Roque

Janaina Silva dos Santos

Lohany Victória Pereira Rangel

Ana Carolina Melle Xavier

Alexandre de Oliveira Kist Júnior

Frank de S. Medeiros Júnior

Stefani Akemi Yamazaki

Rafael Coelho

Murilo Cesar B. dos Santos

Gabriel da Silva Rudis

Veja Também

Comentários