Estudantes acompanham sessão do júri no Fórum de Campo Grande

(Foto: Divulgação/TJMS)

O Fórum Heitor Medeiros recebeu nesta quarta-feira (20), no plenário do Tribunal do Júri da Capital, alunos da Escola Harmonia. Aproximadamente 80 estudantes do 9º ano compareceram para assistirem o júri do dia, que teve início a partir das 8 horas. O projeto faz parte da grade curricular dos estudantes e, todos os anos, professores e coordenadores da instituição conduzem os alunos para assistirem a um júri.

No plenário, os estudantes acompanharam o julgamento de um réu que teve seu veículo da marca Gol assaltado. Quando o carro estava sendo levado para o Paraguai, o denunciado conseguiu recuperá-lo, 18 dias depois matou o irmão do autor do referido roubo, que em princípio não tinha relação com a história.

Após assistirem ao julgamento, os estudantes são orientados a fazerem um júri simulado, com os colegas da turma, tendo as mesmas composições de um júri real, com presença de personagens principais como juiz, promotor, defensor público, jurados e réu. O caso abordado pelos estudantes é "Capitu", obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis, que já foi objeto de julgamento simulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em junho de 1999.

A Integração Judiciário e Escola faz parte também do projeto do Conheça o Judiciário, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, principalmente neste momento em que os estudantes de todo o país passam por profunda consternação em razão dos atentados que têm acontecido atualmente, a exemplo do fato ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, no Estado de São Paulo.