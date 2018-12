Estão abertas as inscrições para o mestrado em Agronomia em Cassilândia

Da redação com Assessoria

O Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Cassilândia, está com as inscrições abertas para o mestrado em Agronomia até 1º de fevereiro de 2019. São 18 vagas e o programa possuí três linhas de pesquisa: Ambiência e Propagação Vegetal; Fitossanidade e Manejo de Culturas e Sistemas de Produção Agrícola.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronomia – Sustentabilidade na Agricultura (PGAC), da UEMS, oferece o Mestrado para profissionais das Ciências Agrárias e áreas afins, promovendo estudos e pesquisas avançadas relacionadas à “Sustentabilidade na Agricultura”.

O objetivo do curso é aprofundar conceitos, transmitir o conhecimento de métodos e técnicas científicas de pesquisa e capacitar recursos humanos para o exercício de atividades de ensino e pesquisa. O valor da inscrição é de R$ 50,00.

Mais informações sobre o processo seletivo no endereço: http://www.uems.br/pos_graduacao/detalhes/agronomia-cassilandia-mestrado-academico/inscricoes