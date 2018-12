Estão abertas 437 vagas de emprego para os municípios do interior de MS

Além das 114 vagas de emprego somente para Campo Grande, estão abertas mais 437 vagas nas agências da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) espalhadas pelos municípios do interior do Estado, nesta segunda-feira (10.12).

O destaque é para Costa Rica com 60 vagas disponíveis. As oportunidades são principalmente para trabalhos no Agronegócio, sendo 13 vagas para operador de máquina agrícola.

Os interessados em candidatar-se a uma das vagas no município devem procurar a agência da Funtrab localizada na rua Josina Garcia de Melo, 205 Centro. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A lista completa de vagas para o interior do Estado e os endereços das agências da Funtrab pode ser conferida neste link. Você também pode verificar as oportunidades de emprego na Capital.